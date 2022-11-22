昔台積電研發大將悔加入中芯　　蔣尚義復台籍任鴻海半導體策略長

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）鴻海今（22）日下午宣布，由蔣尚義出任鴻海半導體策略長，鴻海表示，未來將借重蔣尚義豐富半導體經驗，引導鴻海全球半導體布局策略及技術發展。

10月18日的鴻海科技日，台積電前共同營運長蔣尚義獲邀出席，參觀鴻海在第三代半導體以及鴻海研究院在低軌衛星通訊技術的布局成果，就引起外界高度關注。

如今鴻海正式宣布延攬蔣尚義，董事長劉揚偉透過新聞稿表示，感謝蔣尚義對鴻海在半導體產業布局以及營運能力的認同，在鴻海集團全力發展半導體產業的關鍵時期，願意加入鴻海，為鴻海在半導體發展貢獻所長。他相信，蔣尚義的加入，可為鴻海的全球布局策略以及技術發展帶來卓越貢獻。

西進中國成「愚蠢」決定

蔣尚義何許人也？1968年畢業於國立台灣大學電機系，1970年取得美國普林斯頓大學電機碩士學位，1974年取得史丹佛大學電機博士學位。蔣尚義先後任職國際電話電報公司（ITT）、德州儀器（TI）以及惠普（HP）。

1997年返台後，蔣尚義成為台積電（TSMC）研發副總裁，是台灣半導體發展從微米世代跨入奈米世代最重要的技術推手之一；在21世紀初，他所帶領的技術團隊奠定台灣科技產業技術領先基礎，被譽為台灣能維持半導體競爭優勢的關鍵人物，也被暱稱為「蔣爸」。

中央社報導，得台積電創辦人張忠謀賞識的蔣尚義，2006年7月首度退休後又於2009年出山擔任營運長，於2013年二度退休。爾後卻前進中國，兩度進出台積電競爭對手—中國晶圓代工廠中芯國際，震驚業界。

蔣尚義3月接受美國「電腦歷史博物館」（CHM）口述歷史訪談，談及西進中國的過往，蔣尚義表次，加入中芯是個錯誤決定，亦是一生中做過愚蠢的事情之一。他透露，當初加入中芯是因台積電老同事、前中芯執行長邱慈雲請託，後因事涉敏感，改邀他擔任獨立董事，有獲得台積電創辦人張忠謀首肯。

談及美中之戰，美國制裁導致中芯無法購買先進製程設備，也無法生產7奈米，蔣尚義表示，自己是個單純的工程師，這個問題是政治問題，可能是個談判籌碼，不是技術議題，「我真的不是很懂」，他也透露，自己的美國公民身分，讓他不被信任。

在10月18日出席鴻海科技日接受媒體採訪時，蔣尚義表示「不會再到中國去」，此外因已被除籍，所以回台灣復籍。