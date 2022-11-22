消費者注意！百貨女裝品牌驚傳惡性倒閉 退貨無門臉書遭灌爆急關、老闆欠薪搞消失

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台灣品牌美國藍鹿American Bluedeer在各家百貨擁有約40間專櫃，今（19日）驚傳老闆人間蒸發，不只積欠員工薪水，消費者於其臉書詢問退貨事宜、雙11出貨問題，也無人回應，下午臉書更直接被關閉，令消費民眾相當傻眼。

經營17年的台灣品牌美國藍鹿主理人為Erin Chen和Ana Chen，在台灣擁有40家分店，更曾創下年營業額2億4千萬元的佳績，風格主打森林系少女風，受到不少消費者喜愛，其臉書日前才更新最新優惠活動，不僅有雙11特價活動，還有官網滿3800元折價400元的方案，看起來還在營運狀態讓許多人仍持續在下單，今日卻無預警爆出該品牌倒閉的快訊。

綜合媒體報導，美國藍鹿疑似週轉不靈，導致全台超過150多位員工在發薪日還沒領到薪水，隔一天老闆竟突然傳訊息，說公司倒閉，來自北中南還等著要領薪水的員工紛紛跳出來抗議，大喊「還我薪水！」並將遞交勞資調解書，盼能向人間蒸發的老闆討回血汗錢。

TVBS報導，美國藍鹿總公司門口已堆滿家具、各類器材，原來是裝潢公司聽到其倒閉的消息，紛紛將貨物寄了回來，據了解，老闆已一週沒進公司，打電話業者也沒有回應。由於其在專櫃的櫃點都還存在，員工連離職單都沒拿到，公司措手不及倒閉，令他們無從應對，今天只能照常進櫃位上班。

而其公司的承租房東表示，房子簽約5年，現在才過一年多的樣子，「他們跟五家還是六家銀行，貸款了3千多萬。」此外，房東還說兩位品牌主理人房租上個月就沒有繳，布料廠商和打版廠商，也都被跳票。

不只是員工，消費者也深受其害，許多想退貨的人得知消息後立刻灌爆品牌臉書，積極詢問退貨事宜，另外也有才剛下單上千元的民眾，現在不知該如何是好，不過官方臉書都無人回應，更在今下午直接關閉，點進官網也只顯示「403錯誤」。

對於美國藍鹿無預警惡性倒閉，許多消費者驚訝表示「這個品牌蠻大的很多櫃耶」、「衣服還是不錯穿」、「傻眼，我以前很愛買這牌子耶」。