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【11/26記得投票】18歲公民權修憲複決　通過門檻為: 961萬9697張同意票

➤中選會22日說，「18歲公民權」修憲複決案投票權人數為1923萬9392人。依憲法增修條文規定，有效同意票過選舉人總額的半數即通過；因此，至少要有961萬9697同意票才能通過。這也是台灣史上第一次的憲法修正複決。➤今年首投族部分，如依內政部8月時推估，約76萬人。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/22 17:02
副總統賴清德 （揮手者）11月20日出席民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka（圖左白衣者）在花蓮市自由廣場舉行的造勢活動，第3度...

副總統賴清德 （揮手者）11月20日出席民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka（圖左白衣者）在花蓮市自由廣場舉行的造勢活動，第3度...

延伸閱讀: 【11/26投票注意事項】網傳有作弊程式　台灣中選會反駁: 系統採封閉網路•隔離外部網路實體

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中選會今天（22日) 說，「18歲公民權」修憲複決案投票權人數為1923萬9392人。依憲法增修條文規定，有效同意票過選舉人總額的半數即通過；因此，至少要有961萬9697同意票才能通過。

【11/26記得投票】18歲公民權修憲複決　通過門檻為: 961萬9697張同意票圖片來源：【11/26投票注意事項】

中選會透過新聞稿表示，111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決第1案訂於111年11月26日舉行投票，各直轄市、縣市選舉委員會今天公告選舉人人數及投票權人人數。

中選會說，經彙整結果:

直轄市、縣市長選舉人人數為1896萬7771人，這是不含嘉義市第11屆市長重行選舉選舉人人數；

直轄市、縣市議員選舉人人數為1912萬8745人；

鄉、鎮、市長及直轄市山地原住民區長選舉人人數為505萬6609人；

鄉、鎮、市民代表及直轄市山地原住民區民代表選舉人人數為505萬920人；

村、里長選舉人人數為1902萬6280人。

另外，憲法修正案公民複決第1案投票權人人數為1923萬9392人。

中選會表示，依照憲法增修條文規定，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票「過」選舉人總額的半數，即通過。

中央社引述中選會副主委陳朝建說，依憲法增修條文規定，由於這次修憲複決公投須為有效同意票過選舉人總額之半數，依法算是通過，因此1923萬9392人過半，為961萬9697票。

陳朝建表示，如以修憲複決公投的投票權人總數近1924萬來說，其中，首投族部分，如依內政部8月時推估，約76萬人。

另外民進黨今天推出由副總統賴清德擔綱的台語版催票影片，副總統呼籲民眾做總統蔡英文的後盾，1126出來投票。總統蔡英文也將於近日推出最後催票影片。

距離11月26日地方選舉倒數4天，民進黨今天推出第5支「為台灣挺身而出」系列影片後，和副總統賴清德一同發布他的台語催票影片，影片全程使用台語錄製，賴副總統呼籲民眾為民主團結站出來。

他表示，這一次，國際社會也在關心台灣的選擇，大家要用選票告訴世界，台灣守護民主的堅定態度。

賴副總統說，除了地方大選外，還有一張18歲公民權的選票，是讓民法、刑法、憲法齊一的重要投票，也是台灣史上第一次的憲法修正複決。若是肯定年輕人，支持年輕人，就要讓年輕人以投票方式參與國家的未來。

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更新時間 : 2022-11-22 17:42 GMT+08:00

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