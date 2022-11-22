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Google環保永續平台納入台灣 新北市搶頭香

Google EIE幫助城市地區掌握在地環境資訊，近期將推出繁體中文版。

By 科技組, 台灣英文新聞－記者
2022/11/22 15:36
新北市成為全台第一個上架Environmental Insights Explorer的城市，運用數據推動減碳政策。（圖／Google 提...

新北市成為全台第一個上架Environmental Insights Explorer的城市，運用數據推動減碳政策。（圖／Google 提...

（台灣英文新聞／科技組　綜合報導）科技龍頭谷歌（Google） 今（22）日宣布，旗下環境永續平台Environmental Insights Explorer（EIE）拓展至台灣，新北市更率先加入，向世界公開環境數據，展示淨零決心。

EIE為2018年Google攜手全球氣候與能源市長聯盟（GCoM）打造，透過Google的資料數據與人工智慧（AI）模型功能，計算全球各城市和地區的碳排放預估值及減碳潛力的開放性平台，目前已蒐集超過 4 萬個城市或區域的建物與交通工具碳排放量、太陽能發電潛能等公開資訊，並進一步協助政府單位與城市決策者運用數據分析、尋找減碳解決方案。近期該平台也將推出繁體中文版。

Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻表示：「台灣政府高度重視永續發展並完整規劃2050淨零轉型路徑，Google支持台灣政府的目標，不僅落實在地減碳行動, 更希望透過提供科技工具，為台灣企業與社會帶來實質的幫助。我們將EIE服務拓展至台灣，希望能成為政府單位、城市規劃者及社會大眾找到落實減碳行動的助力，也希望邀請更多夥伴加入，讓世界看見台灣的永續推動成果。」

新北市積極實踐淨零轉型，也成為全台第一個加入EIE、呈現城市永續相關資訊的城市，新北市交通局更透過EIE平台服務，簡化資料蒐集作業、取得更完整的新北市碳排資訊，並藉此分析相關數據、採取行動，在推動綠能運具相關政策上獲得幫助。EIE不僅揭露建築物排放量（Building Emissions）、交通工具排放量（Transportation Emissions）以及屋頂太陽能發電潛力（Rooftop Solar Potential）三項核心洞察數據，也致力擴展更多實用的資料分析功能，包含空氣品質（Air Quality）及綠覆率（Tree Canopy）。

此外，今年邁入第五年的Google智慧台灣計畫涵蓋六大面向，除原有的「強化網路基礎建設」、 「培育數位創新人才」、「加速產業數位轉型」及「提升社會數位素養」外，更首度加入「擁 抱多元平等包容」及「促進環境永續發展」。
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新北市

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更新時間 : 2022-11-22 16:11 GMT+08:00

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