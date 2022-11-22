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與韓媒MBC再爆口角　南韓總統室取消每日記者聯訪　對媒體提懲處方案

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/22 15:34
總統室秘書於18日記者問答中與MBC記者發生口角，21日即公布無限期暫停每日聯訪（圖／美聯社）

總統室秘書於18日記者問答中與MBC記者發生口角，21日即公布無限期暫停每日聯訪（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓總統尹錫悅與電視台MBC的衝突似乎越演越烈，繼MBC報導尹錫悅訪美時的失言風波，遭禁止記者搭乘總統專機隨行採訪後，昨（21）日則宣布，往後將暫停每日記者聯訪。

尹錫悅18日於龍山總統府接受記者每日問答時，MBC記者問道總統室將MBC排除在專機採訪團外的原因。尹錫悅回答道「因為MBC表現出了惡意的行為」，記者移動腳步進一步詢問做出了哪些惡意的行為，此時遭到了同是記者出身的總統秘書官制止。記者接著問道「連提問都不行嗎？」因而與總統秘書官發生爭執。

21日上午總統辦公室即對媒體宣布，往後將無限期暫停每日例行聯訪，總統府一樓的玻璃黨板也全面換成木柵欄，似乎是為阻擋媒體拍攝。總統辦公室表示，記者例行問答（door-stepping）是政府從未嘗試過，與國民溝通的新方法，但因18日發生了口角衝突的不光彩事件，總統室為了防止類似事件發生，正討論對該媒體記者採取相應措施。

根據insight報導，總統室對MBC相關記者提出了三個方案，包含了取消出入記者登記、禁止出入總統記者室、更換MBC所屬記者。總統室表示，根據現行規定，將聽取出入記者團營運委員會的建議，並聽取意見。

對此，出入記者團營運委員會則表示，並沒有討論懲戒的相關規定根據，此次事件完全是總統室和該媒體該解決的問題，也提到委員會並不會對此提出任何意見。
南韓
總統
記者
MBC

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