Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

【11/22台灣本土+18,150例／死亡+38例】王必勝重申：確診者應隔離禁止外出投票

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/22 14:23
截圖自指揮中心直播記者會。

截圖自指揮中心直播記者會。

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增18,179例COVID-19確定病例，分別為18,150例本土個案及29例境外移入；另確診個案中新增38例死亡。

指揮中心表示，今日新增之18,150例本土病例，為8,405例男性、9,725例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(2,726例)，臺中市(2,496例)，高雄市(2,431例)，臺南市(1,754例)，桃園市(1,726例)，臺北市(1,520例)。

指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為23例男性、15例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、37例具慢性病史、17例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月27日至11月19日，死亡日期介於10月5日至11月19日。

【11/22台灣本土+18,150例／死亡+38例】王必勝重申：確診者應隔離禁止外出投票【11/22台灣本土+18,150例／死亡+38例】王必勝重申：確診者應隔離禁止外出投票

指揮中心說明，今日新增29例境外移入個案中，為12例男性、17例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自巴林、越南、澳大利亞(各1例)，另26例感染國家調查中。入境日期介於今年10月23日至11月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,193,072例確診，分別為37,315例境外移入、8,155,703例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,029例COVID-19死亡病例，其中14,012例本土，另17例為境外移入。

【11/22台灣本土+18,150例／死亡+38例】王必勝重申：確診者應隔離禁止外出投票
新冠肺炎

相關新聞

【11/18台灣本土+17,952例／死亡+58例】較上周五減少11％　疫情趨勢穩定向下
【11/18台灣本土+17,952例／死亡+58例】較上周五減少11％　疫情趨勢穩定向下
2022/11/18 14:30
11/16台灣本土+22,631例／死亡+69例　年末活動多 王必勝：鬆綁口罩政策須審慎評估
11/16台灣本土+22,631例／死亡+69例　年末活動多 王必勝：鬆綁口罩政策須審慎評估
2022/11/16 14:16
11/15台灣本土+18,509例／死亡+43例 累計病例數破 800 萬例 全台逾1/3確診
11/15台灣本土+18,509例／死亡+43例 累計病例數破 800 萬例 全台逾1/3確診
2022/11/15 14:43
【11/14台灣本土+16,578例／死亡+40例】本土增1例BQ.1　中部20多歲男「重複感染」
【11/14台灣本土+16,578例／死亡+40例】本土增1例BQ.1　中部20多歲男「重複感染」
2022/11/14 14:32
集體中鏢！澳洲盛世公主號遊輪800名乘客染新冠肺炎 下船全數隔離
集體中鏢！澳洲盛世公主號遊輪800名乘客染新冠肺炎 下船全數隔離
2022/11/12 21:12

更新時間 : 2022-11-22 14:40 GMT+08:00

最受歡迎

太狂⋯「魔獸」首場比賽30萬人同時觀看 一度落後21分竟奇蹟逆轉勝網友全暴動
太狂⋯「魔獸」首場比賽30萬人同時觀看 一度落後21分竟奇蹟逆轉勝網友全暴動
【快訊】團團走了⋯今早癲癇復發麻醉中離開 陪伴台灣民眾14年歲月
【快訊】團團走了⋯今早癲癇復發麻醉中離開 陪伴台灣民眾14年歲月
韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度
韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度
莫德納BA.5次世代疫苗今起開打　12歲以上民眾快手刀預約
莫德納BA.5次世代疫苗今起開打　12歲以上民眾快手刀預約
〈時評〉22年前李遠哲的那句話 仍然在台灣天空飄盪
〈時評〉22年前李遠哲的那句話 仍然在台灣天空飄盪
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
《白日青春》導演專訪！台灣金馬最佳新導演探香港移民複雜性　影帝和犬系男孩親子對話觀眾淚崩
《白日青春》導演專訪！台灣金馬最佳新導演探香港移民複雜性　影帝和犬系男孩親子對話觀眾淚崩
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
以「花路阿朱媽」入圍金馬最佳男配角　南韓演員鄭東煥首度來台：我偷偷來的
以「花路阿朱媽」入圍金馬最佳男配角　南韓演員鄭東煥首度來台：我偷偷來的