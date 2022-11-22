【11/22台灣本土+18,150例／死亡+38例】王必勝重申：確診者應隔離禁止外出投票

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增18,179例COVID-19確定病例，分別為18,150例本土個案及29例境外移入；另確診個案中新增38例死亡。



指揮中心表示，今日新增之18,150例本土病例，為8,405例男性、9,725例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(2,726例)，臺中市(2,496例)，高雄市(2,431例)，臺南市(1,754例)，桃園市(1,726例)，臺北市(1,520例)。



指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為23例男性、15例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、37例具慢性病史、17例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月27日至11月19日，死亡日期介於10月5日至11月19日。





指揮中心說明，今日新增29例境外移入個案中，為12例男性、17例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自巴林、越南、澳大利亞(各1例)，另26例感染國家調查中。入境日期介於今年10月23日至11月21日。



指揮中心統計，截至目前國內累計8,193,072例確診，分別為37,315例境外移入、8,155,703例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,029例COVID-19死亡病例，其中14,012例本土，另17例為境外移入。

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