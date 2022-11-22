（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）數位發展部今年8月27日掛牌成立，人力主要來自經濟部、國發會等相關部會。國發會因部分人力移撥，進行組織調整，今天(22日)宣布法制協調處處長及資訊室主任分別由參事楊淑玲及高級分析師黃素梅接任。

根據國發會官網介紹，該會組織架構如下:

置主任委員一名 (現任主委為龔明鑫)，副主任委員三名，主任秘書一名。

目前置委員21人，包含行政院政務委員、行政院秘書長、財政部部長、經濟部部長、交通部部長、勞動部部長、行政院農業委員會主任委員、衛生福利部部長、行政院環境保護署署長、文化部部長、國家科學及技術委員會主任委員、金融監督管理委員會主任委員、原住民族委員會主任委員、客家委員會主任委員、行政院主計總處主計長、中央銀行總裁、內政部部長、教育部部長、行政院公共工程委員會主任委員、數位發展部部長。

配合行政院成立數位發展部，國發會原資訊管理處因掌理政府資訊管理政策相關業務，部分人力移撥數位部，移撥人力達33人，考量會內仍有資訊業務，因而成立資訊室。

國發會表示，行政院核定國發會成立資訊室，原法制協調中心改制為法制協調處（詳見上圖)，並於今天核定法制協調處處長由原法制協調中心參事楊淑玲接任，國發會同日核定資訊室主任由原資訊管理處高級分析師黃素梅接任。

綜合國發會新聞稿與中央社報導，楊淑玲現年55歲，私立東吳大學法律研究所碩士，曾任經濟部科長及專門委員、經濟部投資審議委員會組長及副執行秘書，並於擔任國發會參事期間，綜理原法制協調中心業務，學經歷豐富，具法律及經濟專長且熟稔法制協調業務。未來國發會將借重其法律及經濟領域長才，協助推展法制改革與創新工作。

黃素梅現年54歲，私立東吳大學資訊科學系碩士在職專班碩士，曾任行政院環境保護署科長，未來將運用其資訊專長及經驗，協助推動國發會業務數位創新應用、跨機關資訊業務整合及辦理相關基礎資訊服務。

國發會與數位部均為行政院所屬中央二級機關 (如下圖,紅框為TN後製; 原始圖表來源: 行政院官網)

至於數位部組織架構圖如下: (來源: 官方網站)

台灣數位部成立、移撥國發會33人 組織調整•新人事出爐