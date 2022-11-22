Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

台灣數位部成立、移撥國發會33人　組織調整•新人事出爐

配合行政院成立數位發展部，國發會原資訊管理處因掌理政府資訊管理政策相關業務，部分人力移撥數位部，移撥人力達33人。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/22 15:23
圖/國發會官網

圖/國發會官網

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）數位發展部今年8月27日掛牌成立，人力主要來自經濟部、國發會等相關部會。國發會因部分人力移撥，進行組織調整，今天(22日)宣布法制協調處處長資訊室主任分別由參事楊淑玲及高級分析師黃素梅接任。

根據國發會官網介紹，該會組織架構如下:
置主任委員一名 (現任主委為龔明鑫)，副主任委員三名，主任秘書一名。

目前置委員21人，包含行政院政務委員、行政院秘書長、財政部部長、經濟部部長、交通部部長、勞動部部長、行政院農業委員會主任委員、衛生福利部部長、行政院環境保護署署長、文化部部長、國家科學及技術委員會主任委員、金融監督管理委員會主任委員、原住民族委員會主任委員、客家委員會主任委員、行政院主計總處主計長、中央銀行總裁、內政部部長、教育部部長、行政院公共工程委員會主任委員、數位發展部部長。

配合行政院成立數位發展部，國發會原資訊管理處因掌理政府資訊管理政策相關業務，部分人力移撥數位部，移撥人力達33人，考量會內仍有資訊業務，因而成立資訊室

國發會表示，行政院核定國發會成立資訊室，原法制協調中心改制為法制協調處（詳見上圖)，並於今天核定法制協調處處長由原法制協調中心參事楊淑玲接任，國發會同日核定資訊室主任由原資訊管理處高級分析師黃素梅接任。

綜合國發會新聞稿與中央社報導，楊淑玲現年55歲，私立東吳大學法律研究所碩士，曾任經濟部科長及專門委員、經濟部投資審議委員會組長及副執行秘書，並於擔任國發會參事期間，綜理原法制協調中心業務，學經歷豐富，具法律及經濟專長且熟稔法制協調業務。未來國發會將借重其法律及經濟領域長才，協助推展法制改革與創新工作。

黃素梅現年54歲，私立東吳大學資訊科學系碩士在職專班碩士，曾任行政院環境保護署科長，未來將運用其資訊專長及經驗，協助推動國發會業務數位創新應用、跨機關資訊業務整合及辦理相關基礎資訊服務。

國發會與數位部均為行政院所屬中央二級機關 (如下圖,紅框為TN後製; 原始圖表來源: 行政院官網)

台灣數位部成立、移撥國發會33人　組織調整•新人事出爐

至於數位部組織架構圖如下: (來源: 官方網站)

台灣數位部成立、移撥國發會33人　組織調整•新人事出爐

台灣數位部成立、移撥國發會33人　組織調整•新人事出爐
數位部
國發會
經濟部
資訊管理處
資訊室
行政院
二級機關
中央

相關新聞

行政院會通過「台灣版晶片法」草案•關鍵產業研發25%抵稅　最快明年上路
行政院會通過「台灣版晶片法」草案•關鍵產業研發25%抵稅　最快明年上路
2022/11/17 17:56
台歐盟合作5G展望6G 2023年簽合作備忘錄
台歐盟合作5G展望6G 2023年簽合作備忘錄
2022/11/15 18:24
本週末台灣北部、東部天氣差！下週三以前降雨更明顯
本週末台灣北部、東部天氣差！下週三以前降雨更明顯
2022/11/05 11:05
新現代五項科技運動會 異地同賽正夯
新現代五項科技運動會 異地同賽正夯
2022/10/31 09:35
媒體與數位平台議價•唐鳳：調查產業損失試算彌補金　擬1個月內促成雙方對話
媒體與數位平台議價•唐鳳：調查產業損失試算彌補金　擬1個月內促成雙方對話
2022/10/27 12:05

更新時間 : 2022-11-22 16:11 GMT+08:00

最受歡迎

太狂⋯「魔獸」首場比賽30萬人同時觀看 一度落後21分竟奇蹟逆轉勝網友全暴動
太狂⋯「魔獸」首場比賽30萬人同時觀看 一度落後21分竟奇蹟逆轉勝網友全暴動
【快訊】團團走了⋯今早癲癇復發麻醉中離開 陪伴台灣民眾14年歲月
【快訊】團團走了⋯今早癲癇復發麻醉中離開 陪伴台灣民眾14年歲月
莫德納BA.5次世代疫苗今起開打　12歲以上民眾快手刀預約
莫德納BA.5次世代疫苗今起開打　12歲以上民眾快手刀預約
韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度
韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度
〈時評〉22年前李遠哲的那句話 仍然在台灣天空飄盪
〈時評〉22年前李遠哲的那句話 仍然在台灣天空飄盪
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
《白日青春》導演專訪！台灣金馬最佳新導演探香港移民複雜性　影帝和犬系男孩親子對話觀眾淚崩
《白日青春》導演專訪！台灣金馬最佳新導演探香港移民複雜性　影帝和犬系男孩親子對話觀眾淚崩
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
以「花路阿朱媽」入圍金馬最佳男配角　南韓演員鄭東煥首度來台：我偷偷來的
以「花路阿朱媽」入圍金馬最佳男配角　南韓演員鄭東煥首度來台：我偷偷來的