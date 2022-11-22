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韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/22 13:37
OTT平台Wavve最新韓劇「弱美男英雄」（圖／截自IG @wavve.official）
OTT平台Wavve最新韓劇「弱美男英雄」（圖／截自IG @wavve.official）

OTT平台Wavve最新韓劇「弱美男英雄」（圖／截自IG @wavve.official）

OTT平台Wavve最新韓劇「弱美男英雄」（圖／截自IG @wavve.official）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）「弱美男英雄」在今年第27屆釜山國際電影節先行播出第一~三集時即獲得了極高的評價，內容除了講述著校園排名前1%的模範生燕施恩、對抗校園暴力的安秀浩、及家境優渥的吳範錫共同對抗校園霸凌及惡勢力的故事，也包含青少年與朋友之間的義氣、矛盾及衝突，觀眾能從打鬥劇中感受到快感，還能從他們的友情中獲得許多共鳴，是青少年都可能經歷過的時期。

燕施恩（朴志訓 飾）是個成績優異的模範生，在學校的他每天戴著耳機在座位上唸書，獨來獨往看似柔弱，變成了班上惡霸的目標，但他實則個性剛強不受威脅，機智的他善於利用手邊的各種道具反擊。

安秀浩（崔顯旭 飾）上課總在睡覺，他善於打架，個性幽默、善良、直率，也為劇情增添了許多笑料。

吳範錫（吳慶 飾）家境優渥，身材瘦弱不善於打架，因在前一個學校遭受霸凌而轉學，與朋友出去吃飯、玩樂總是主動結帳，為了朋友願意付出許多金錢。

施燕恩某次被帶到校外霸凌時，受到安秀浩及吳範錫的幫忙而成了最好的朋友，一起對抗暴力，但安秀浩遲遲未回追蹤吳錫範的社群軟體而讓他心裡有些疙瘩，後面隨著新朋友小英的加入，看著外向的小英很快地融入團體，個性內向又敏感的他認為自己在團體中不被重視，他內心開始產生不平衡及忌妒，慢慢地遠離並加入了校園惡勢力的一方。他用金錢付出得到了新朋友，開始學喝酒、抽菸、跑夜店，想證明自己的存在及地位。

三位演員都完美的演出了青少年時期動盪的心理，在OTT平台Wavve播出的首日即獲得付費收看第一名。朴志訓在劇中的眼神、崔顯訓痛快人心的打鬥戲、以及洪京細膩地詮釋角色情感變化，受到了觀眾的一致好評。導演形容這部戲是個「講述三個朋友間成長痛的故事」，這部劇不單純是個校園霸凌劇，背後還隱藏著很深的寓意。

至於是否會有第二季？雖然官方回應一切尚未確定，但劇情在結局中留下了許多伏筆，轉學的燕施恩在新學校再次受到威脅，其他兩位的故事也看似未完待續，提高了觀眾對於第二季的期待。

延伸閱讀：韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度
韓劇
弱美男英雄
校園霸凌

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