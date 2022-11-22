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烏過半電網被俄炸毀恐無電過冬 互控炸扎波羅熱核電廠恐釀事故

俄國國防部指控，是烏國向供應核電廠的電源線路開火；烏克蘭國營核電營運公司「Energoatom」反擊是俄方砲擊該廠，並譴責俄方進行核敲詐，並採取了「危及整個世界」的行動。路透社無法獨立查證俄烏雙方說詞何者為真。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/22 12:20
烏克蘭上週已降下初雪，數百萬人面臨無電過冬的困境。(（圖／美聯社）

烏克蘭上週已降下初雪，數百萬人面臨無電過冬的困境。(（圖／美聯社）

（台灣英文˙新聞／張雅鈞　綜合外電報導）俄羅斯猛烈攻擊烏克蘭能源基礎設施，導致該國大規模斷電並可能持續至明年三月底，烏國當局呼籲居民限制用電，並準備將赫松等地民眾撤退到較安全地區；與此同時，俄烏雙方相互指責對方轟炸扎波羅熱（Zaporozhye）核電廠，是恐導致核事故的兇手。

烏國過半電網受損 百萬民眾無電過冬

路透社報導，最近幾周，俄國密集以導彈攻擊烏克蘭的電網等基礎能源設施，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏國一半電力設施受損。隨著冬季到來，氣溫降至零度以下，數以百萬計的烏國民眾面臨無電可用的嚴峻處境。

烏國主要能源供應商的負責人表示，烏克蘭人極有可能將要在停電的情形下過冬，且至少要挨到明年三月底；基輔主要民營能源供應商YASNO執行長科瓦連科（Sergei Kovalenko）則表示，工人正趕著在冬季冷鋒到來前完成修復工作，他也坦言烏國應當有所準備，儲備禦寒所需物資以便熬過漫長又停電的冬季。

澤倫斯基在每日談話中提及俄軍造成的系統性破壞，敦促民眾與企業共體時艱，重新配置每日使用電量，尤其是位於基輔、西部城市文尼察（Vinnytsia）、北部城市蘇梅（Sumy）以及黑海西北岸城市敖德薩（Odesa）等重災區的居民「試著限制每日個人用電」。

俄國以戰逼談 赫松市等地居民撤退

副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）透過Telegram向赫松市的居民宣布，因該市安全堪憂且基礎設施有問題，民眾冬季時可以撤到國內較安全的地區。

俄國此番以戰逼談，姿態相當強硬，塔斯社上週報導引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出，烏國停電以及俄國攻擊能源基礎設施，皆是基輔當局不願談判的後果。

烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）21日晚間表示，俄國正從第聶伯河（Dnipro River）對岸轟炸赫松市（Kherson），他推文指出，俄方的行徑沒有任何軍事邏輯，「僅是想對當地人進行報復」。

俄烏交火爆炸頻傳 扎波羅熱核電廠恐釀事故

此外，俄烏雙方21日也相互指責對方造成烏克蘭扎波羅熱（Zaporozhye）核電廠的十數起爆炸。上周末烏克蘭勉強躲過危機，但聯合監督機構表示，一些砲彈落在反應堆附近，並損壞了一座儲存放射性廢料的大樓。澤倫斯基敦促北約成員國，要保證保護該核設施免於遭「俄羅斯的破壞」。

俄羅斯核能巨頭Rosatom負責人表示，已經與國際原子能總署（IAEA）討論過砲擊事件，並表示存在發生核事故的風險。報導指出，IAEA專家於21日前往扎波羅熱核電廠巡視，發現廣泛的毀損，但未發現危及工廠基本系統的情形。目前反應堆已經關閉，但若驅動冷卻系統的電源被切斷，核燃料則有可能過熱。

事實上，砲擊已多次切斷電源線。俄國國防部指控，是烏國向供應核電廠的電源線路開火；烏克蘭國營核電營運公司「Energoatom」反擊是俄方砲擊該廠，並譴責俄方進行核敲詐，並採取了「危及整個世界」的行動。路透社無法獨立查證俄烏雙方說詞何者為真。
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