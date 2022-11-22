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撕破臉！汪小菲停付大S生活費台灣資產遭查封　大S理性聲明遭嗆「北京待待都能死是嗎？」

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/22 10:51
汪小菲及大S徐熙媛撕破臉。（圖翻攝自微博及IG）

汪小菲及大S徐熙媛撕破臉。（圖翻攝自微博及IG）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)汪小菲及大S徐熙媛10年婚姻於去年宣告結束，本來雙方和平收場，兩人各自傳出有新對象，先是汪小菲和張穎穎傳出新戀情，接著大S閃婚昔日戀人具俊曄，不料，現汪小菲卻被爆出積欠大S生活費高達500萬元，在台資產要被扣押。

兩人簽有離婚協議，汪小菲停止支付大S生活費後，大S向法院聲請強制執行，汪小菲在社群媒體開轟，波及S媽、小S、還有大S前男友藍正龍及仔仔周渝民，汪小菲媽媽也加入戰局護子，《鏡週刊》報導，大S指控汪小菲沒有履行離婚承諾，從3月開始積欠逾500萬元，大S向台北地方法院聲請強制執行，日前收到法院裁定書，汪小菲在台的資產將有部分被查封。汪小菲在微博曬出過去一年約4千多萬的支出明細，直說「但是現在不想再給他們交電費了！」

撕破臉！汪小菲停付大S生活費台灣資產遭查封　大S理性聲明遭嗆「北京待待都能死是嗎？」撕破臉！汪小菲停付大S生活費台灣資產遭查封　大S理性聲明遭嗆「北京待待都能死是嗎？」
汪小菲貼出過去一年約4千多萬的支出明細。(圖翻攝自汪小菲微博)

對此，大S發布聲明，「從認識汪小菲第一秒至今，從來沒有傷害過他的身、心；對汪爸爸和張蘭女士也發自內心尊敬。至於離婚原因，我為了小菲及其父母著想，主動提出兩方緣分已盡，好聚好散作為離婚理由，並保證此生不出惡言，我也說到做到。希望小菲不要封鎖我，導致我沒能第一時間提醒他勿情緒性發言而觸法。非常抱歉給大眾帶來負能量，願就此停止紛爭，並祝麻六記生意興隆」。

大S經紀人廖瑋琪發文表示，「這一年來許多人問我爲什麼如此被動，不幫藝人澄清？真理越辯越明這道理向來不適用於感情，關乎到情份，越辯關係只會越薄，尤其對於一個還念在夫妻一場並育有兩個孩子的母親而言，心中總有一絲期待對方有天能把孩子的權益擺在個人利益之前，不再利用媒體製造輿論」。

汪小菲怒火卻難以澆熄，於21日晚間微博回應大S聲明，「好嘞，你要是真愛我爸媽你回北京啊？逢年過節你回來啊？也犯不上我爸媽沒人管！在北京待待都能死是嗎？」
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離婚
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更新時間 : 2022-11-22 11:37 GMT+08:00

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