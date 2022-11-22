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台灣科技業陷景氣陰霾　學者：台積電「將成產業鏈最後一道防線」

今年影響產業景氣的方向圍繞在4大主軸，疫情不止、戰火不歇、通膨不退、美中不和。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/22 12:24
台灣為延續半導體優勢地位，在全台成立4個半導體學院，其中由中研院院士林本堅領導的清華大學團隊(圖) 是佼佼者，隱藏在後山的奈材中心實驗室，...

台灣為延續半導體優勢地位，在全台成立4個半導體學院，其中由中研院院士林本堅領導的清華大學團隊(圖) 是佼佼者，隱藏在後山的奈材中心實驗室，...

延伸閱讀: 台灣10月外銷訂單年減6.3%•創疫情爆發2年半新低　電子產品獨撐大局

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台經院產經資料庫總監劉佩真表示，全球經濟深陷疫情、戰爭、通膨與地緣政治4大衝擊，導致科技業景氣反轉，但即使消費電子需求放緩，台積電在先進製程全球市占率稱霸，「台積電將成產業鏈最後一道防線」。

劉佩真昨(21日) 應台灣證券交易所之邀，以2023年台灣整體產業景氣剖析與展望演講，她說，台灣今年經濟成長率預測達3.45%，明年會進一步下修到2.91%，在詭譎多變的經營環境下，今年影響產業景氣的方向圍繞在4大主軸，疫情不止、戰火不歇、通膨不退、美中不和。

她說，俄烏戰爭牽動原物料、能源、糧食價格，中國在疫情下封城、限電，影響產業供應鏈，科技產業在今年面臨景氣反轉。

她直言，過去30幾年來在全球自由貿易政策及專業分工影響，半導體業呈現高效率的運作模式，但目前半導體業已不再只是業務及技術競爭的模式，地緣政治的影響加重，連蘋果推出中國在地化供應策略也生變，原本規劃中國當地需要的產品就用當地供應鏈，並在去年大力扶植紅色供應鏈，不過到了今年整體市場氛圍已經不同。

劉佩真強調，台廠在中國晶圓代工、封測產能比重均僅個位數，中國的封城效應影響有限，但全球各國大力扶植本土半導體製造業，加強與海外半導體廠合作，台積電就成為各國爭取的首選對象。

針對台灣半導體產業處在全球制高點，她分析，主因台灣8吋廠占比達20%，是全球第一，先進製程部分，不管是10奈米、7奈米以下，甚至3奈米製程，在全球的市占率分別達69%、78%、98%。

她說，台灣半導體在全球扮演關鍵角色，主因在各國不斷砸下重金扶植半導體產業，對台灣來說，這些工業大國是否會把台灣的半導體資源不斷往外移，將是觀察重點。不過，台版的晶片法已通過，未來在租稅減免下，對大型台系半導體業者在台發展有利，也可鞏固台灣全球第2大半導體供應商的地位，只是也須留意大中小型業者資源分配的問題。

說到今年半導體業深受地源政治影響，她認為，主要從美中科技戰開始，加上今年又爆發俄烏戰爭，又有台灣危機，讓半導體產業夾雜更多地緣政治因素。

美國推出5年527億美元補貼半導體產業的晶片與科學法案領補助款的業者10年內不得到中國投資，有選邊站的意味，也要包圍中國，限制半導體業的發展。

她坦言，美國10月加強對中國半導體業管制，全面打擊中國的人工智慧（AI）、超級電腦，美中科技戰來到2019年以來最高峰，從設計、製造、記憶體，設備及材料合力圍堵，但美國對中國加碼管制的負面效應是否會漫延到全球半導體供應鏈，大家也都嚴陣以待。

回到台灣部分角度，她說，大家對中國軍演非常擔心，台積電仍可扮演「台灣矽盾」重要角色，若台積電無法正常營運的話，無疑對全球產業，乃至於經濟都會重挫，因台積電先進製程比重高，聯電在14奈米已經止步，所以先進製程都是台積電貢獻，台灣半導體業面臨新的變局，更應強化先進製程的全球主導力。

她指出，目前外商美光、艾司摩爾持續投資台灣，但仍須觀察台廠未來承接急單的能力；雖然目前為止，不管是天災、戰爭，或是晶片荒，台灣半導體業者都扮演救火隊角色，也需觀察兩岸關系緊張，台廠承接急單的機會是否稍微下滑。

對於國際客戶是否增加第2供應來源，要求台灣分散生產基地，她說，因台灣半導體業產能9成都落在台灣本土，與其他科技業大不同，所以承受的壓力也較大。

美國希望鞏固全球第一大半導體供應國地位，她認為，美國強項在設計與垂直整合製造（IDM）廠的部分，美國製造高峰曾來到37%，但現已滑落到12%，所以美國希望這次能提高在美製造比重，建構完整供應鏈，並圍堵中國，避免中國未來成為半導體強權的可能。

以台灣角度來看，她評估，美國對台積電南京廠豁免一年的限制，但因台積電在中國製造占整體比重仍低，所以影響不大，且台積電直接出貨中國的AI、超級電腦用晶片也不多，只是未來仍需提防間接影響。

中央社今年9月11日曾報導，台灣為延續半導體優勢地位，在全台成立4個半導體學院，其中由中研院院士林本堅領導的清華大學團隊是佼佼者，除擁有豪華師資陣容外，隱藏在後山的奈材中心實驗室，大手筆購置了許多儀器，如同一座小型晶圓廠，成為練兵秘密基地。

除清大半導體學院外，其他3所包括台大「重點科技研究院」、陽明交大「產學創新研究學院」、成大「智慧半導體及永續製造學院」。今年(2022年) 2月，清大半導體學院已有少部分學生提前入學，並於9月全面開學上課。

「浸潤式微影之父」林本堅自台積電退休後就在清大任教，去年（2021年) 在清大校長賀陳弘邀請下，出任清大半導體學院院長，「我在半導體、微影領域裡面差不多累積50年經驗，有機會把這個傳給下一代，是很好的事情。」

在政府大力推動、產學攜手下，台灣現有4座半導體學院，清大半導體學院特點是設有元件、設計、材料及製程4部。第一學期安排導讀，學生除了熟讀本部內容，還要學習其他3部的概論，對半導體產業全貌有基本理解，才能穩紮穩打，讓學生逐步從專才、通才走向活才。

半導體產業要持續往下世代推進，製程是關鍵一環；然而製程是由產業界主導，所有學校都缺乏足夠師資。林本堅動用在半導體長期的豐厚人脈，找來重量級師資，他在台積電的得意部屬高蔡勝，目前便擔任半導體學院製程部主任。

此外，包括微影設備大廠艾司摩爾（ASML）副總經理嚴濤南、台積電卓越科技院士暨副總經理余振華、力積電研發副總經理張守仁及前聯電研發副總經理游萃蓉等，均是來自產業界的豪華師資。

台灣科技業陷景氣陰霾　學者：台積電「將成產業鏈最後一道防線」

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台灣科技業陷景氣陰霾　學者：台積電「將成產業鏈最後一道防線」

在半導體在地化製造加劇人才荒，年已80歲的林本堅再次扛起重責，應允擔任清大半導體學院院長，他淡淡地說，「我覺得這好像是我應該做的事情」。(中央社111年9月11日照片)台灣科技業陷景氣陰霾　學者：台積電「將成產業鏈最後一道防線」

曾任台積電研發副總經理的林本堅說，半導體絕對是台灣重要產業，又占有這麼多優勢，「假使不讓它繼續發展，這是很愚蠢的」，政府應大力保護台積電。產業界考量商業利益，通常只研發下一代技術，半導體學院則可超前部署，盡情探路、冒險。上圖與下圖為清大實驗室無塵室。中央社

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