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【太遲了】解封又爆疫情 中國零售消費業憂 熬不過這個冬天

中國本月鬆綁禁令，但疫情又遍地開花，消費產業創傷太深，對未來很難不悲觀

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/22 10:10
北京雙11廣告看板（圖／美聯社）

北京雙11廣告看板（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國11日公布了優化防控20條新規，意欲藉由鬆綁COVID防疫政策，將經濟推回正軌，畫出一片瑰麗的前景。然而，三年來的嚴苛管制讓許多商賈已傷痕累累，加上各地又爆出或大或小的疫情，零售業者如傷弓之鳥，深怕熬不過這個冬季。

根據路透，放寬禁令消息一出，市場出現慶祝行情，深信來年復蘇可期，但在舉辦中國食品展多年的業者Brian Bergey與妻子Ruixi Hu，都撐了三年，卻決意將事業重心轉往東南亞，他們對北京當局所謂的開放，實在樂觀不起來。

以小見大，許多與消費者相關的企業，都有著相同疑慮。各地疫情猛然爆發，被嚇怕的民眾緊守荷包，不敢消費。在上海營運酒吧、咖啡廳等事業的美國新創企業家Camden Hauge表示，來年2月、3月將可看到，是誰能熬過冬季。

她認為，上海2,500百萬人口在兩個月鐵血封城期間，連吃穿用度都成問題，創傷已深，消費活動恐難立刻回溫。「不可能一彈指，人人就能重回往日生活。」延伸閱讀：封城兩個月終盼到盡頭 上海還能馬照跑、舞照跳嗎？

從經濟數據來看，中國GDP今年預料成長3%，低於目標5.5%。10月出爐的數據，比保守預估還要難看。出口下滑、通膨降溫、新銀行放貸劇減、萎靡房市益加萎靡、零售數字是上海封城以來的首次下滑。

隨著疫情加劇，經濟短期內不太可能反轉高速成長。摩根大通本月稍早估計，中國爆出10例以上新案例的城市，就佔了約7億8千萬人口，貢獻GDP占比 62.2%，是9月底的三倍。延伸閱讀：經濟前景不明 上海富人出逃 現中古屋拋售潮

中國疫苗接種率仍低，高風險族群防護力不佳，因此儘管中央推出了20條鬆綁方針，地方政府深怕疫情失控，執行度張弛不一，亂象紛陳。在訊息混亂的情況下，人人自危，決定自行主宰防疫力道。有的父母深怕孩子染疫，寧願用牙痛等託辭讓孩子不上學。分析師警示，在這樣的氛圍下，要想讓他們安心出門吃飯血拚，談何容易。

消費是中國經濟的支柱，但核心問題在於，當局政策往往不顧慮消費者權益，讓相關產業的生意不知該如何做下去。上海酒吧Union Trading Company遠近馳名，每每入選國際最佳酒吧名單，但老闆Yao Lu表示，封城期間只開業了50天。

「今年的經歷讓我們知道，無論對未來有何計畫，其實都不重要。我們只能過一天，是一天。」他說道。

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更新時間 : 2022-11-22 11:37 GMT+08:00

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