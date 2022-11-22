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接受紐約客專訪　吳釗燮：台灣已做好準備因應中國威脅

報導也指出，美台專家一致認為，對中國領導人來說，入侵台灣將是一場豪賭。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/22 09:47
外交部長吳釗燮接受美國「紐約客雜誌」(The New Yorker)專訪，說明台灣審慎應對中國威脅。（圖／外交部）

外交部長吳釗燮接受美國「紐約客雜誌」(The New Yorker)專訪，說明台灣審慎應對中國威脅。（圖／外交部）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）紐約時報日前專訪外交部長吳釗燮，並分別於美東時間14日在網站以及21日在紙本雜誌刊出，標題為「加諸在台灣的危險遊戲」，吳釗燮談及中國文攻武嚇，表示國軍具有堅定保家衛國的決心與戰備能力，政府也致力維持人民正常生活，做好萬全準備。

吳釗燮於9月5日接受該雜誌記者Dexter Filkins面訪，並詳細說明美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台前後中國對台灣日益升高的軍事威脅，以及我國因應之道。他表示，中國以美國裴洛西議長訪台為藉口，於8月初在台灣周邊海空域舉行大規模的實彈演習與軍事挑釁行動，派遣軍機艦跨越台灣海峽中線，並發射飛彈穿越台灣上空，企圖恐嚇台灣人民，意欲擾亂人心以造成我國社會不安。

吳釗燮強調，在共機逼近台灣防空識別區情況下，國軍嚴守防線，並且避免開啟第一槍。面對中國的無理蠻橫與頻密挑釁，國軍具有堅定保家衛國的決心與戰備能力，政府也致力維持人民正常生活，做好萬全準備。

吳釗燮指出，除了軍事威脅外，中國也對台灣採取各種混合戰攻擊，目的同樣在設法造成台灣內部混亂。因此，台灣政府與人民必須保持高度鎮靜與自信，來面對中國政府的非理性且違反國際規則蠻橫行徑。

外交部指出，「紐約客」專題報導另訪問多名熟悉台灣議題的台美現任與前任官員及學者，包括美國前副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）、前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）、史丹佛大學研究員梅慧琳（Oriana Skylar Mastro）等專家。

報導引述博明看法認為，中共二十大對中國國家主席習近平是分水嶺，中國共產黨體系內部不再有任何制衡力量，習近平將可以為所欲為，包括發動戰爭。報導也指出，美台專家一致認為，對中國領導人來說，入侵台灣將是一場豪賭。
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台海情勢
文攻武嚇
裴洛西訪台
圍台軍演

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更新時間 : 2022-11-22 10:05 GMT+08:00

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