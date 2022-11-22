接受紐約客專訪　吳釗燮：台灣已做好準備因應中國威脅

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）紐約時報日前專訪外交部長吳釗燮，並分別於美東時間14日在網站以及21日在紙本雜誌刊出，標題為「加諸在台灣的危險遊戲」，吳釗燮談及中國文攻武嚇，表示國軍具有堅定保家衛國的決心與戰備能力， 政府也致力維持人民正常生活，做好萬全準備。

吳釗燮於9月5日接受該雜誌記者Dexter Filkins面訪，並詳細說明美國聯邦眾議院議長裴洛西( Nancy Pelosi)訪台前後中國對台灣日益升高的軍事威脅， 以及我國因應之道。他表示，中國以美國裴洛西議長訪台為藉口， 於8月初在台灣周邊海空域舉行大規模的實彈演習與軍事挑釁行動， 派遣軍機艦跨越台灣海峽中線，並發射飛彈穿越台灣上空， 企圖恐嚇台灣人民，意欲擾亂人心以造成我國社會不安。

吳釗燮強調，在共機逼近台灣防空識別區情況下，國軍嚴守防線， 並且避免開啟第一槍。面對中國的無理蠻橫與頻密挑釁， 國軍具有堅定保家衛國的決心與戰備能力， 政府也致力維持人民正常生活，做好萬全準備。

吳釗燮指出，除了軍事威脅外，中國也對台灣採取各種混合戰攻擊， 目的同樣在設法造成台灣內部混亂。因此， 台灣政府與人民必須保持高度鎮靜與自信， 來面對中國政府的非理性且違反國際規則蠻橫行徑。

外交部指出，「紐約客」 專題報導另訪問多名熟悉台灣議題的台美現任與前任官員及學者， 包括美國前副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）、前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）、史丹佛大學研究員梅慧琳（Oriana Skylar Mastro）等專家。

報導引述博明看法認為， 中共二十大對中國國家主席習近平是分水嶺， 中國共產黨體系內部不再有任何制衡力量，習近平將可以為所欲為， 包括發動戰爭。報導也指出，美台專家一致認為， 對中國領導人來說，入侵台灣將是一場豪賭。