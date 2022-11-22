（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）全球需求減緩衝擊10月外銷訂單連2黑，經濟部預期11月接單減幅擴大，恐落在14.5%至17.6%衰退範圍，全年度要保住正成長，11、12月平均接單需549億美元；經部坦言，景氣影響未見趨緩，今年外銷訂單成長或衰退，目前機率各半。

經濟部統計處昨(21日) 公布10月外銷訂單金額554億美元、年減6.3%，不僅連2黑，也是疫情爆發以來最大衰退，對於11月展望，統計處預估接單金額介於540億至560億美元，年減幅度擴大到14.5%至17.6%之間。

統計處長黃于玲分析，目前支撐台灣外銷訂單表現的正向因素，有車用電子、高效能運算、雲端資料中心等新興應用及數位轉型商機持續、歐美年終採購旺季及農曆春節備貨需求等。

不過全球黑天鵝陰霾仍在，她表示，全球升息對經濟影響有遲滯效應，通膨影響何時到頂尚難預估；俄、烏兩國和談勢必有助全球經濟，但目前尚無跡象，何時發生更屬未知；此外，只要疫情反覆，中國就會持續清零政策，勢必影響國內生產消費，進而衝擊全球供應鏈。

黃于玲坦言，全球通膨與升息、俄烏戰爭、中國清零政策等3大變數對全球衝擊大，目前看來「未見趨緩」。

經濟部預估，今年全年外銷訂單表現成長或衰退，機會將各半。若全年接單金額要維持正成長，11、12月平均金額需達549億美元，因此11月表現將是關鍵。

統計處調查廠商對11月外銷訂單接單看法，其中受調查廠商中預期成長的家數占12.8%，持平者54.4%，減少者為32.9%；接單金額計算動向指數為48.4，亦即廠商預期11月整體外銷訂單金額將比10月減少。

另外，美國近期加強對中國的晶片出口管制力道。黃于玲說明，在10月調查中，並未接獲廠商反映訂單有受此影響，她認為禁令效應並不會馬上顯現，仍需長期觀察，至於對外銷訂單的表現是否有利，目前市場的解讀也相當不一。

中央社報導，通膨升息衝擊需求抑制接單動能，經濟部21日公布10月外銷訂單為554億美元，年減率為6.3%，創下109年2月、疫情爆發以來最大減幅，主要接單貨品中，僅剩電子產品一支獨秀，維持正成長。

經濟部統計處公布10月外銷訂單為554億美元，雖寫歷年同月次高，但較去年同期衰退6.3%；前10月接單5644.7億美元，為歷年同期新高，年增4.4%。

經濟部統計處長黃于玲分析，10月雖有國際品牌智慧手機新品效應、新興科技應用、數位化與雲端資料處理等支撐，但因全球通膨與升息衝擊終端需求、客戶持續調整庫存、高基期等因素，導致接單衰退。

觀察主要貨品，電子產品10月接單金額188.6億美元、創歷年同月新高，年增9.6%，寫連33紅紀錄，但卻是主要接單貨品中，唯一維持正成長。

黃于玲分析，電子產品受惠於5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求續強，以及年底備貨等正向因素挹注，加上台灣晶圓代工的先進製程、產業聚落完整等優勢，帶動半導體製造封測動能，讓接單得以維持正成長。

至於資通訊產品10月訂單金額為184.5億美元，雖創歷年同月次高，但年減0.3%，再度由紅翻黑。

黃于玲分析，受到全球升息與通膨、終端需求弱，庫存調整等衝擊，不過手機新品效應、數位轉型需求等支撐，在正負相抵之下，資通訊產品呈現微幅衰退。

傳統貨品表現方面，黃于玲指出，因業者對設備投資意願轉趨保守，且部分產品價格低於去年同月，讓塑橡膠製品、基本金屬、化學品及機械分別年減達38.3%、35.6%、31%及25.3%。

分析各主要接單地區，僅美國、歐洲接單維持正成長，分別年增1.2%、4.3%；東協接單年減0.7%，結束連28紅的紀錄；中國及香港則年減26.7%，已連7黑。

黃于玲分析，台灣、東協都是以出口導向經濟體，難免會受全球景氣衝擊，消費品等終端需求疲弱影響，加上去年同期有疫後經濟反彈的高基期因素，使東協結束連28個月的正成長。

台灣10月外銷訂單年減6.3%•創疫情爆發2年半新低 電子產品獨撐大局