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台灣九合一選舉本周六登場！中選會：佩戴候選人姓名號次口罩進投票所　恐遭重罰

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/21 20:24
中選會今（21）日表示，投票當日不得佩戴印有候選人姓名、號次或影像等標識或符號之口罩，以免觸法。

中選會今（21）日表示，投票當日不得佩戴印有候選人姓名、號次或影像等標識或符號之口罩，以免觸法。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）九合一選舉進入倒數，為了加深民眾印象，近來有不少民眾在街頭拿到候選人發送的小物，其中不乏是印有候選人姓名、號次或影像等標識或符號之口罩，究竟民眾11月26日前往投票時能配戴這些口罩嗎？是否有助選嫌疑？對此中選會今（21）日表示，投票當日不得佩戴印有候選人姓名、號次或影像等標識或符號之口罩，以免觸法。

中選會進一步說明，依現行防疫政策及規定，民眾外出時應全程佩戴口罩，因此請選舉人佩戴口罩進入投票所。對於未佩戴口罩之選舉人，投票所工作人員會勸導選舉人佩戴口罩，如經勸導仍不願佩戴口罩，雖可進入投票所投票，惟將請投票所警衛人員協助蒐證，由主任管理員填具「投票日違反防疫事件通知書」，通報鄉（鎮、市、區）選務作業中心，層轉所轄選舉委員會函送直轄市、縣（市）政府衛生局依傳染病防治法處理。

中選會強調，依公職人員選舉罷免法第56條規定，投票日不得從事競選、助選活動，違反者，依同法第110條規定，處新臺幣50萬元以上5百萬元以下罰鍰。

另依同法第65條第1項第3款規定，投票進行期間，穿戴或標示政黨、政治團體、候選人之旗幟、徽章、物品或服飾之情事，經令其退出而不退出者，須負刑事責任。中選會提醒，選舉人進入投票所佩戴之口罩，不得印有候選人姓名、號次、影像及相關宣傳標語，以免觸犯上開法律規定。
九合一選舉

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