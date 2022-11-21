〈投資理財〉台灣電動車產業蓄勢待發 值得政府獎勵創新

低碳節能是全球未來趨勢，ICT產業的AI、高速運算、感測技術、網路速度，車聯網與自駕功能快速提升，以電動車為主的未來移動方式，將為產業創造龐大商機。

未來交通鎖定節能、智能、跨界合作的載具，各國加速推廣新能源產業發展，電動車在20年內，新車銷售將佔7成以上，銷售量成長近40倍，包括新能源、自動駕駛設備、車體材料、車聯網，甚至連空中飛車，所需要的各種能源、機器設備，都在快速研究發展中，形塑新生態系。

歐盟的新銷售轎車、中國、日本、美國加州等世界各國，都在積極規劃百分之百電氣化，新能源車產業，將推動社會與企業營運模式，產生巨大改變，未來誰能掌握智能移動、節能成本，建立可行的商業模式，誰就能掌握市場的先機。預估到2040年，電動車商機將高達6兆美元。

電動車已成為新生代產業的顯學，市場從特斯拉、福斯、BMW、日本豐田汽車、蔚來汽車、小鵬汽車等，已經多到難以勝數，電子化是主要架構，正好成為台灣電子科技領域最佳發展空間。

台廠電動車五哥鴻海、和碩、廣達、台達電、國巨，都早已佈局，連帶供應鏈也有更多企業摩拳擦掌，紛紛投入。電動車「三電」，包括電池、電機、電控，帶動台廠四大商機，分別是助攻非傳統車廠開發車款、供給全球車廠系統及關鏈零組件、軟硬整合衍生人機介面商機、發展新型態應用服務系統。

台廠在晶片、模組、功率轉換器、充電椿、電動車整車等，都已具備供應車用高功率模組實力，可以朝向電控相關產品，配合IC設計、半導體優勢，扮演供應全球電動車廠系統及關鍵零組件角色。

電動車發展，智慧化座艙設計，短期目標是透過電子裝置降低駕駛操作的難度，例如提供駕駛偵測系統，更好的人機介面。中長期目標讓駕駛不再費心操控汽車，可以解放雙手，操控車載娛樂產品。車用半導體IC的使用量將大幅增加。電動車成為一個超大「會行動的手機」。

車用半導體年複合成長率將達到12.3%，每輛汽車晶片將使用一千顆至二千顆，比傳統燃油車的五百顆至六百顆，整整多出一倍。不過由於要打進車用產品供應鏈，需花很長的時間，台灣因為對汽車產業研究起步較晚，因此車用功率IC、MCU、邏輯IC市占率都不高。

目前整合元件製造大廠，包括英飛凌、恩智浦半導體、意法半導體、安森美等，都是整合元件製造大廠。從規模和成長性來看，商機最大的在第三代半導體，原因就在能源轉換效率的要求，已越來越高。

日常生活使用的是交流電，電動車卻要使用直流電，當電動車充電時，就需要透過功率半導體，將交流電變成直流電，逆變器要承受高溫、高壓，使用半導體元件，也要使用特殊材料，也造成電動車的成本，有高達3至5成，都是來自逆變器。

由於電動車充電，期待加快充電速度，不少廠商導入耐受力較強的IGBT元件，特斯拉在2018年首開先例，在ModeI 3車款，導入SiC（碳化矽）材料製造的功率元件，開啓第三代半導體的商業應用需求。新材料的運用，創造龐大商機，像是漢磊、中美晶，在相關技術上都有佈局。

過去綠能發電、電動車產業為滿足高頻、高壓、大電流、低耗損之要求，如何導入第三代半導體，材料成為決定成敗的關鍵。第三代半導體中的SiC元件，規模預估在7年之內，市場規模將從11億美元，暴增到63億美元，年複合成長率高達34％，而功率半導體市場產值，將持續以6.9%年複合成長率向上成長。

電動車最大的「里程焦慮」，充電椿是最好的答案。預計到2030年，全球將達1億5000萬座，衍生龐大商機。台灣深耕充電管理系統解決方案的台達電、電動車充電槍的健和興、信邦，都受到投資市場的矚目。電動車續航里程平均值落在377公里，最大值在652公里，汽油車則分別為648公里、1231公里，顯示電動車續航能力，仍有很大進步空間。

歐盟計劃要建置350萬座公共充電椿，美國要投入75億美元，廣設500萬座充電椿，中國計劃目標是電動車與充電椿的比例是1：1，還有6180萬支充電椿缺口要補充。全球至2030年充電椿將高達1億5020萬座，年複合成長率將超過30％。「里程焦慮」是電動車亟需要解決的問題。

台灣ICT產業發達，半導體晶片領先全球，鴻海亦已宣示進軍電動車巿場，各項準備蓄勢待發，最近行政院討論「產業創新條例」修正草案第10條之2，應可考慮將電動車供應鏈列入鼓勵範圍，期能加快台灣電動車產業的發展，加強國際競爭力。

電動車是下一個世代的人類交通工具，勢將催生下一次工業革命，台灣相關產業鏈都正全力發展，值得投資人期待。