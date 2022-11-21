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印尼西爪哇發生芮氏規模5.6地震　雅加達民眾倉皇逃出　已知至少20死、300人傷

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/21 18:16
印尼西爪哇今（21）日下午發生芮氏規模5.6淺層地震。（圖／美聯社）

印尼西爪哇今（21）日下午發生芮氏規模5.6淺層地震。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）印尼西爪哇今（21）日下午發生芮氏規模5.6淺層地震，連雅加達的建築物都有明顯搖晃，不少民眾嚇到跑到街上避難。據官方證實已造成14死、17人受傷，另有數十棟建築物毀損。

印尼西爪哇發生芮氏規模5.6地震　雅加達民眾倉皇逃出　已知至少20死、300人傷

受傷民眾躺在擔架上被救難人員緊急送往醫院救治。（圖／美聯社）

美聯社報導，美國地質調查所（USGS）資料顯示，印尼西爪哇省的展玉鎮（Cianjur）今日下午發生芮氏規模5.6地震，深度僅有10公里。

根據印尼國家抗災署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）署長Suharyanto表示，地震造成至少14人死亡、17人受傷，數十棟建築物遭到破壞，包含一所伊斯蘭教學校、醫院和其他公共設施。但確切的死傷人數和災損仍在統計中。

Al-Arabiya電視台引述展玉鎮官員Herman Suherman說法，據鎮上一間醫院的統計，目前已知至少20人死亡、逾300人受傷，死傷數字可能會上修。

印尼西爪哇發生芮氏規模5.6地震　雅加達民眾倉皇逃出　已知至少20死、300人傷因地震而受傷的民眾在醫院外等候治療。（圖／美聯社）
印尼地震

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