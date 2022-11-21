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張忠謀稱APEC成果完美 談與習近平互動：是自己主意

國家安全會議副秘書長徐斯儉表示，總統蔡英文對於張、習兩人的互動表示尊重。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/21 17:55
總統府今（21）日上午舉行「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會。(圖／總統府）

總統府今（21）日上午舉行「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會。(圖／總統府）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）台積電董事長張忠謀等人率隊參加今（2022）年的亞太經濟合作會議（APEC），今（21）日於返國記者會上表示，在APEC上傳遞了三大重點，包括正視分歧找出平衡、積極與APEC夥伴合作提升供應鏈韌性、以及承諾氣候變遷的承諾；張忠謀也提到自己與習近平的互動出自本意，總統蔡英文表示尊重。

張忠謀作為領袖代表，偕同行政院政務委員鄧振中、政務委員兼國家發展委員會主委龔明鑫、國家安全會議副秘書長徐斯儉及我國APEC資深官員外交部國際組織司司長吳尚年，就本年APEC整體會議情形、資深官員會議與會成果及APEC經濟領袖會議成果等，於總統府召開記者會對外說明。

徐斯儉表示，蔡英文尤其感謝張忠謀能夠再一次擔任領袖代表，與會期間積極與各會員國家領袖互動，更帶領團隊達成行前總統交付任務，此行圓滿成功。

張忠謀在致詞時提及，本次參與2022 APEC，是4年以來第一次面對面的會議，參加的領袖代表都很高興，有兩天共同行程，並參加許多正式會議，且會上大家也充分進行討論。「以台灣的角度來說，我們有相當完美的成果」。

張忠謀也提及，總統任命他時，有3點指示要他向APEC領袖充分表達，他已遵照總統的指示，分別在APEC經濟領袖會議第一、二場次閉門會議的兩篇演講裡傳達。

張忠謀提及，總統指示的第1、2點，內容在他的第一篇演講裡面。第1點，就是現在有很多分歧的意見，比如「不公平競爭」相對於「自由市場」，到底是要完全自由市場，還是要完全公平競爭，我們有不同的意見，希望APEC的國家都能正視這些分歧的意見，在正視之後，才能一起找出一個平衡的辦法。另一個例子，就是「供應鏈的安全及韌性」相對於「供應鏈的創新及效率」，看起來是有衝突的，也就是說，我們是不是只能選擇一樣，而不能二樣都要？事實上，大家應該要正視分歧的意見之後，才能夠找出一個平衡的辦法，這就是總統要他表達的第1點。

張忠謀說，總統要他表達的第2點，就是中華台北要積極與APEC夥伴，在建立安全、可信賴以及具韌性的供應鏈上共同合作，尤其是晶片供應鏈。

至於第3點，張忠謀置指出為氣候變遷控制，而這點他也在第二篇演講中表達，「中華台北已經做了很多努力，我們也已經承諾2050年達到淨零排放的目標」。

有媒體問及，張忠謀與習近平主席會面、恭賀習主席20大成功一事，他坦言，府方唯一的指示是「不必避免見面、不必避免打招呼」，至於在與習近平的互動中談及自身身體健康、恭賀20大成就等都是他自己的主意。

徐斯儉則補充說明，蔡英文稍早也特別交待，對於張、習兩人的互動表示尊重。

另有媒體問及，部分國家認為半導體過於聚集台灣恐導致風險，張忠謀回應，晶片是相當重要的產品，現在大家都知道，很多人好像才忽然領悟，以致忌妒、羨慕台灣有那麼好的晶片生產。許多人為了各種理由，包括國家安全、賺錢，盼自己國家可以多生產晶片，此番與會就有幾個國家詢問，是否可以去該國生產晶片。

至於台灣申請「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）入會資格的議題，鄧振中回應表示，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在回答媒體提問時的答覆與CPTPP的規定有不一致的現象，此點澳洲政府已做出澄清，我們也非常歡迎並感謝澳洲政府表達他們對於台灣參加 CPTPP 的立場並沒有改變。
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