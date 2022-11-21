Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

台灣證券交易所：上週外資在集中市場買超782.75億元

買超聯電13.79萬張最多，另賣超台泥5.49萬張最多

By 台灣英文新聞
2022/11/21 17:28

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/11/14~2022/11/18）外資在集中市場總買進金額為5,004.64億元，總賣出金額為4,221.89億元，買超為782.75億元，另統計自2022年年初至11月18日止，外資總買進金額為15兆9,950.98億元，總賣出金額為17兆1,917.88億元，累計賣超為1兆1,966.90億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為18兆3,820.54億元新台幣，占全體上市股票市值的40.67%，較11月11日的17兆3,201.07億元新台幣，增加1兆619.47億元。

證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：第一名：聯電：買進298,638千股，賣出160,772千股，買超137,866千股；第二名：華新：買進223,833千股，賣出151,495千股，買超72,338千股；第三名：台積電：買進195,308千股，賣出141,306千股，買超54,002千股。

證交所說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名：台泥：買進114,439千股，賣出169,289千股，賣超54,850千股；第二名：友達：買進82,657千股，賣出124,109千股，賣超41,452千股；第三名：華航：買進60,585千股，賣出94,590千股，賣超34,005千股。

更新時間 : 2022-11-21 17:50 GMT+08:00

最受歡迎

太狂⋯「魔獸」首場比賽30萬人同時觀看 一度落後21分竟奇蹟逆轉勝網友全暴動
太狂⋯「魔獸」首場比賽30萬人同時觀看 一度落後21分竟奇蹟逆轉勝網友全暴動
【快訊】團團走了⋯今早癲癇復發麻醉中離開 陪伴台灣民眾14年歲月
【快訊】團團走了⋯今早癲癇復發麻醉中離開 陪伴台灣民眾14年歲月
〈時評〉22年前李遠哲的那句話 仍然在台灣天空飄盪
〈時評〉22年前李遠哲的那句話 仍然在台灣天空飄盪
韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度
韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度
莫德納BA.5次世代疫苗今起開打　12歲以上民眾快手刀預約
莫德納BA.5次世代疫苗今起開打　12歲以上民眾快手刀預約
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
以「花路阿朱媽」入圍金馬最佳男配角　南韓演員鄭東煥首度來台：我偷偷來的
以「花路阿朱媽」入圍金馬最佳男配角　南韓演員鄭東煥首度來台：我偷偷來的
【兩岸APEC互動大不同】加拿大總理杜魯道疑遭習近平訓斥　與張忠謀雙手緊握親切問候
【兩岸APEC互動大不同】加拿大總理杜魯道疑遭習近平訓斥　與張忠謀雙手緊握親切問候