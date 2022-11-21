台灣證券交易所：上週外資在集中市場買超782.75億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/11/14~2022/11/18）外資在集中市場總買進金額為5,004.64億元，總賣出金額為4,221.89億元，買超為782.75億元，另統計自2022年年初至11月18日止，外資總買進金額為15兆9,950.98億元，總賣出金額為17兆1,917.88億元，累計賣超為1兆1,966.90億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為18兆3,820.54億元新台幣，占全體上市股票市值的40.67%，較11月11日的17兆3,201.07億元新台幣，增加1兆619.47億元。

證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：第一名：聯電：買進298,638千股，賣出160,772千股，買超137,866千股；第二名：華新：買進223,833千股，賣出151,495千股，買超72,338千股；第三名：台積電：買進195,308千股，賣出141,306千股，買超54,002千股。

證交所說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名：台泥：買進114,439千股，賣出169,289千股，賣超54,850千股；第二名：友達：買進82,657千股，賣出124,109千股，賣超41,452千股；第三名：華航：買進60,585千股，賣出94,590千股，賣超34,005千股。