新北首創終身學習輔導團111學年度授證　30年來深耕終身學習有成

新北市首創終身學習輔導團今年邁入第30年，今( 21)日在新北市終身學習資源中心(設於安坑國小)舉辦111- 112學年度團員授證儀式，由教育局長張明文頒發聘書， 並勉勵輔導團持續投入終身教育，共同推動新北市成為學習型城市。

教育局長張明文表示，新北市領先全國，於1993年起率先成立成 人教育輔導團及資源中心；2003年配合「終身學習法」頒布， 更名為終身學習輔導團及終身學習資源中心。輔導團並出版「 新北市終身學習期刊」，為全國唯一出版終身教育刊物之縣市，從2011年發行第一期，至今已發行第24期， 每期針對最新的終身學習議題進行徵稿，如地方創生、跨域合作、 學習型城市及國際高齡教育趨勢等，並以雙語方式呈現文章摘要， 樹立期刊之學術性及國際化。

此外，輔導團配合教育部學習社會白皮書，今(2022)年調整分組 為行政資源組、研究創新組、成人教育組、 高齡教育組及專案計畫組，分別協助終身學習資源中心運作、 終身學習期刊及補校教材研發出版、終身學習機構增能輔導、 終身學習獎項評選等。111學年度起並協助教育局推動學習型城市 計畫，結合各局處、大專院校、終身學習機構及民間團體資源， 先行於5示範區推動20項子計畫， 並集結專家學者進行新北市學習型城市組織指標建構之研究。

該次授證對象包含團員、指導教授、諮詢團員及榮譽團員共計57人 ，邀集對終身教育具有豐富經驗及熱誠的夥伴， 帶領學校及終身學習機構持續深耕終身教育，並展望未來趨勢。 資深團員，同時也是專案計畫組組長的歐亞美校長說， 參加全國唯一終身學習輔導團是一項榮耀， 每一屆授證就是責任的開始。能堅守30年的崗位， 除了是長官的支持之外，更重要是大家能秉持：共學、共享、共做、 共樂、共憶的團隊默契。

終身學習輔導團總幹事陳玉芳校長則表示，新北市29區有相當豐富 的終身學習資源，包含社區大學、樂齡學習中心、松年大學、 勞工大學等，輔導團今年也刻正發展新北市終身學習地圖， 希望未來透過便利的網路查詢管道， 讓民眾可以快速搜尋所在區域的各種課程資訊，尋找興趣終身學習， 讓城市透過學習、充滿活力！

教育局補充，11月27日將結合終身學習輔導團， 於市民廣場舉辦「新北市學習型城市耶誕趴」，集結各相關局處、 終身學習機構、學習型城市示範區等單位共同合作，規劃4大學習城 市主題闖關、11類終身學習機構展攤、多元藝術展演秀，更有Ap ple iPad、Apple Watch、腳踏車及千元禮物卡等大獎摸彩， 歡迎民眾一起來共學共樂！詳情可上新北市社會教育資源網(htt ps://lll.ntpc.edu.tw/Index.php )最新消息查詢。

於本市終身學習資源中心召開輔導團團務會議。(照片由新北市教育局提供)