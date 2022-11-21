新北首創終身學習輔導團111學年度授證　30年來深耕終身學習有成

新北市首創終身學習輔導團今年邁入第30年，今(21)日在新北市終身學習資源中心(設於安坑國小)舉辦111-112學年度團員授證儀式，由教育局長張明文頒發聘書，並勉勵輔導團持續投入終身教育，共同推動新北市成為學習型城市。
教育局長張明文表示，新北市領先全國，於1993年起率先成立成人教育輔導團及資源中心；2003年配合「終身學習法」頒布，更名為終身學習輔導團及終身學習資源中心。輔導團並出版「新北市終身學習期刊」，為全國唯一出版終身教育刊物之縣市，從2011年發行第一期，至今已發行第24期，每期針對最新的終身學習議題進行徵稿，如地方創生、跨域合作、學習型城市及國際高齡教育趨勢等，並以雙語方式呈現文章摘要，樹立期刊之學術性及國際化。
此外，輔導團配合教育部學習社會白皮書，今(2022)年調整分組為行政資源組、研究創新組、成人教育組、高齡教育組及專案計畫組，分別協助終身學習資源中心運作、終身學習期刊及補校教材研發出版、終身學習機構增能輔導、終身學習獎項評選等。111學年度起並協助教育局推動學習型城市計畫，結合各局處、大專院校、終身學習機構及民間團體資源，先行於5示範區推動20項子計畫，並集結專家學者進行新北市學習型城市組織指標建構之研究。
該次授證對象包含團員、指導教授、諮詢團員及榮譽團員共計57人，邀集對終身教育具有豐富經驗及熱誠的夥伴，帶領學校及終身學習機構持續深耕終身教育，並展望未來趨勢。資深團員，同時也是專案計畫組組長的歐亞美校長說，參加全國唯一終身學習輔導團是一項榮耀，每一屆授證就是責任的開始。能堅守30年的崗位，除了是長官的支持之外，更重要是大家能秉持：共學、共享、共做、共樂、共憶的團隊默契。
終身學習輔導團總幹事陳玉芳校長則表示，新北市29區有相當豐富的終身學習資源，包含社區大學、樂齡學習中心、松年大學、勞工大學等，輔導團今年也刻正發展新北市終身學習地圖，希望未來透過便利的網路查詢管道，讓民眾可以快速搜尋所在區域的各種課程資訊，尋找興趣終身學習，讓城市透過學習、充滿活力！
教育局補充，11月27日將結合終身學習輔導團，於市民廣場舉辦「新北市學習型城市耶誕趴」，集結各相關局處、終身學習機構、學習型城市示範區等單位共同合作，規劃4大學習城市主題闖關、11類終身學習機構展攤、多元藝術展演秀，更有Apple iPad、Apple Watch、腳踏車及千元禮物卡等大獎摸彩，歡迎民眾一起來共學共樂！詳情可上新北市社會教育資源網(https://lll.ntpc.edu.tw/Index.php)最新消息查詢。
於本市終身學習資源中心召開輔導團團務會議。(照片由新北市教育局提供)