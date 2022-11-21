危機即是轉機　長線布局「台美多重資產基金」時點到

11/21起募集的富邦台美雙星多重資產基金(該基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)， 聚焦全球大趨勢主題投資(如金融科技、數位經濟、新世代網路、 自動化技術與工業創新等)的成長股，透過收益型資產(如股權、 債券、REITs、受益憑證等)多元性策略， 創造有效率的投資組合，是市況相對動盪的時局下， 投資人較佳的資產配置產品。

該基金經理人薛博升表示，由於目前評價面、收益水準良好， 基金成立後，閉鎖期內會以8成為目標水位積極布局，除非12月美 聯儲公布之政策利率預期顯示，2023年2季度後還會持續升息， 但研判此情境發生機率不大。而在升息末段， 收益水準來到相對高點前景較為明確，因此， 期初收益資產會配置較高，閉鎖期間收益資產與成長股的比例配置， 預計為6：4，隨明年第一季底近若升息結束， 會適時調升成長股比例。

薛博升進一步指出，成長股配置預期將以科技類股為主軸， 美股與台股比重預計為6：4。美股產業布局方面，以資訊科技、 工業類股為主，醫療保健、非核心消費為輔。 市場預期半導體庫存去化將持續至2023年Q2才會結束， 但根據過往經驗，庫存天數開始下降，科技股股價有望見底， 目前判斷美國大型科技股庫存絕對金額今年Q4開始小幅下降； 加上目前費半指數2022與2023年估值分別為15.2倍/ 14.4倍，相較S&P500指數2022與2023估值17. 5倍/16.4倍，明顯折價，目前預計布局估值處於歷史低位。

至於台股產業布局方面，預計在電子上游相對謹慎， 反觀對電子下游產業相對看好，將以Data Center、新能源科技等為主軸布局。 半導體供應鏈以晶圓製造為主， 跟美國科技股相較具有明顯長鞭效應，即品牌廠優先開始調整庫存， 將最早完成調整；晶圓製造廠調整則相對滯後， 預計台灣供應鏈受全球半導體產業庫存調整影響將較滯後， 配置比重預計40%。

另外，收益資產配置方面，將挑選風險較低且高收益率標的， 薛博升表示，目前偏好高評級債券和特別股， 主因為信用風險低且收益率較高。 收益資產配置亦已涵蓋防禦性類股。

在三低時代（低利率、低波動、低成長）正式結束下，2023年將 迎來高利率、高波動、溫和成長的市場， 全球投資環境依然充滿許多變數， 富邦投信選在此時推出台灣首檔結合台灣及美國兩大趨勢市場的多重 資產基金，擁有新臺幣、美元、人民幣三大幣別、累積及配息級別， 提供投資人在市場低檔下的多重選擇。

資料來源：富邦投信整理；資料日期：2022.10

註：上述配置僅為示意，不代表必然之投資， 實際投資需視當時市場情況而定。投資比重將隨時間變動， 簡介內容僅供參考。