張忠謀證實：台積電3奈米也將去美國設廠　12月移機典禮「有邀請拜登」

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台積電創辦人張忠謀今（21）日證實，台積電將在美國亞利桑那州擴大投資，建置3奈米廠；他表示，5奈米廠之後，3奈米也會過去。

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會19日在泰國圓滿落幕，總統府今日上午舉行「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，代表我國出席的台積電創辦人張忠謀於記者會上被媒體詢問台積電先進製程外移的看法。

針對媒體詢及有些國家認為半導體太聚集在台灣，會導致一些風險。張忠謀說，晶片是一個非常重要的產品，現在大家都知道了，所以忌妒、羨慕台灣有那麼好的晶片生產。很多人為了各種理由，國家安全也好、賺錢也好，希望在他們的國家裡，也生產多一點晶片。

張忠謀還說，這次到APEC，就有好幾個國家表示，能不能到他們的國家去生產晶片。

媒體追問是哪幾個國家？張忠謀說，這個我不講，且事實上台積電不可能把生產分散在那麼多地方。

以台積電在美國投資為例，張忠謀說，台積電現在在美國亞利桑那州的廠計畫為5奈米，是美國的最先進製程，在台積電則已經有3奈米。在台積電，5奈米是所謂「n-1」，N是最先進製程，-1則是最先進的後一代。台積電最先進的是3奈米，3奈米的後一代是5奈米；5奈米是目前美國的最先進製程，會在亞利桑那州。

有關3奈米未來是否會在美國生產，張忠謀說，台積電針對3奈米有一個計畫，差不多敲定了，將在亞利桑那州同一個廠址上，5奈米是第一階段，3奈米是第二階段。

談到台積電亞利桑納州廠將於12月6日舉辦上機典禮，張忠謀是否會親自出席，以及邀請哪些美方重要官員？張忠謀表示，他與他的夫人都會親自參加。

至於貴賓的邀請函是由台積電所發，邀請的對象主要是台積電大聯盟(TSMC Grand Alliance)的夥伴，包括台積電的客戶、供應商、第三方智慧財產供應商等，當然也有邀請幾位美國政府的官員。

據他瞭解，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）已經答應出席，這個相當難得，因為商務部長由華盛頓飛到亞利桑那州的單程飛行時間約6個小時，因此參加這個典禮幾乎是整整一天的行程。而台積電也請了當地的州長及參議員等，也有邀請拜登總統出席，只是還不知道他有沒有回覆。