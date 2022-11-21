臺灣土地銀行主辦彰源企業聯貸案　釋58億元商機

臺灣土地銀行持續支援本土企業發展，主辦彰源企業股份有限公司聯貸案，在各行庫踴躍參貸下，超額認貸達240%，最終以7年期新臺幣58億元結案，由土地銀行董事長謝娟娟代表銀行團與彰源企業董事長張炳耀在11月21日完成簽約。

土地銀行指出，其58億元資金用途為彰源企業償還金融機構借款、充實營運資金、開發國內外信用狀暨採購原料週轉金。這次聯貸案由土地銀行、第一銀行為共同主辦銀行，並由彰化銀行、合作金庫、中小企銀、臺灣銀行、兆豐銀行、華南銀行、農業金庫、玉山銀行等行庫共同參與，以超額認貸情形觀察，顯見各行庫肯定彰源企業經營理念與市場前景。

這次聯貸案的彰源企業股份有限公司為國內第二大不銹鋼管製造大廠，旗下產品包含不銹鋼管、鋼管、銅管、鋁管等，彰源以嚴格品管及產品優越性深得客戶信賴，其銷售市場遍及全世界並深受肯定。未來彰源企業持續開發高附加價值產品及提升產能，同時擴大銷售通路及海外產銷據點以提高市占率，前景可期。

在永續發展方面，彰源企業於各廠房增設環境設備以減少碳排量，近年也與中華電信合作建置屋頂型光電設施且完成併網，為臺灣綠電轉型盡一份心力，落實永續經營理念，與土地銀行董事長謝娟娟帶領土地銀行實踐ESG理念不謀而合。

土地銀行董事長謝娟娟自上任以來朝落實「強化經營體質」、「深耕核心業務」、「提升獲利能力」、「推動數位金融」、「深化海外業務」、「落實永續經營」等六大ESG策略目標努力，積極將永續DNA深化至土地銀行業務核心。

為響應政府淨零排碳目標，土地銀行於今年6月完成簽署赤道原則，另因應綠色金融行動方案2.0深耕永續發展投融資業務，並在今年11月獲台灣永續能源研究基金會頒發TCSA台灣企業永續獎「永續報告-金融及保險業-第1類銀級」及「單項績效獎-社會共融領袖獎」。

此外，臺灣土地銀行持續協助台灣中小企業取得營運資金，創造政府、銀行及企業三贏局面，也在今年8月榮獲中央銀行頒發「中小企業專案貸款績優金融機構—績效卓著獎」。

土地銀行在謝娟娟董事長帶領下，依照其主掌授審、企業金融業務經驗，持續拓展聯貸市場，近年引領土銀位居台灣聯貸市場領先者。依國際機構Refinitiv對我國聯貸案統計，土地銀行在111年度上半年為國銀主辦聯貸業務第四名。

土地銀行將持續深化ESG各項措施，在引領企業永續經營的道路上扮演更積極的角色，營造共榮共存生態鏈。