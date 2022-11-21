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【2022世足】夢幻對決！梅西C羅世足最後一戰恐難交鋒　竟罕見曬同框照

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/21 17:30
梅西Ｃ羅罕見同框出現在LV最新宣傳照。（圖翻攝自LV官方IG）

梅西Ｃ羅罕見同框出現在LV最新宣傳照。（圖翻攝自LV官方IG）

(台灣英文新聞/體育組 綜合報導)夢幻世紀對決！梅西Ｃ羅罕見同框出現在LV最新宣傳照。

足球界的兩大「GOAT」（Greatest Of All Time，史上最佳）非阿根廷國家足球隊長梅西（Leo Messi）及葡萄牙足球國家隊隊長C羅（Cristiano Ronaldo）莫屬，今年世足恐是兩人的最後一戰，現年35歲的梅西是第5次參加，他已明說這是職業生涯最後一次世足之旅，也是爭取大力神盃的最後機會，C羅雖未表態，不過提到如果最終率領葡萄牙在世足奪冠，就將立刻宣布退休。然而，現年37歲的他被質疑體力是否依舊如前，讓人拭目以待。

本屆世界盃阿根廷被分在C組，首戰將會是台灣時間22日下午6點對上沙烏地阿拉伯，被分到H組的葡萄牙將是25日凌晨0點開戰迦納，阿根廷及葡萄牙都要晉級到決賽，才有機會上演球迷等待許久的世紀之戰。

雖還未等到兩大巨頭同場，時尚精品龍頭Louis Vuitton以先讓兩人同框拍攝廣告，V從2010年起就是FIFA（國際足總）的合作夥伴之一，由美國73歲女攝影師萊柏維茲（Annie Leibovitz）操刀的宣傳照，只見兩大巨星面對面在LV皮箱上對弈，文案寫下「勝利是一種心態。（Victory is a State of Mind）」，意境深遠，該貼文發出一天後，至今（21）日已有近500萬粉絲按讚。

更新時間 : 2022-11-21 17:49 GMT+08:00

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