（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）北韓領導人金正恩18日視察洲際彈道飛彈發射，然而最受矚目的恐怕不是飛彈本身，而是陪同者－9歲的女兒金珠愛（Ju Ae）。這是小公主首次露面，立即引發諸多揣測，難道是金氏王朝的接班人？

當天在平壤發射的是「火星-17」（Hwasong-17）型飛彈，理論上可攜帶核彈頭，射程遠至美國。儘管金正恩一再耀「核武」揚威，加劇威脅，外界卻更加好奇，帶女兒現身飛彈試射場子究竟欲為何。

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CNN引據了專家看法，與其說是對外釋出訊息，此舉倒比較像是做給國內觀眾看的。

首爾梨花女子大學國際事務專家Leif-Eric Easley表示，對外國而言，手牽手攜孩子看這類頗具威能的飛彈，或許是瘋了，但在北韓，成功發射洲際飛彈（ICBM）是值得舉國歡慶的。

南韓「北韓大學院大學」校長Yang Moo-jin表示，金正恩藉由展現父愛，讓人民相信，金家一家和樂融融，他也不過是普通人的領袖。此外，他認為金珠愛的露面，也是要讓世人看到，此女在金氏血脈的重要性。

自1948年金日成創立家族獨裁政權，北韓就是世襲輪替，其子金正日1994繼位，金正恩則是於2011年接班。然而，短期內政權應不會有異動。金正恩今年才38歲，就算因各種難以預料的理由而喪命，珠愛也至少要十年或更久的時間，才有可能取代父親之位。

卡內基國際和平基金會核武政策研究員Ankit Panda指出，北韓領導人公開讓子女亮相，意義絕不容小覷，但女兒如此年幼，官媒也並未大加報導，外界實是霧裡看花。

北韓金正恩罕見攜女視察飛彈發射 金氏王朝接班人？



金正恩攜女視察飛彈發射（圖／美聯社）