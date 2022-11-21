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（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增11,915例COVID-19確定病例，分別為11,888例本土個案及27例境外移入；另確診個案中新增41例死亡。



指揮中心表示，今日新增之11,888例本土病例，為5,512例男性、6,372例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(1,861例)，臺中市(1,582例)，高雄市(1,520例)，桃園市(1,407例)，臺南市(1,121例)，臺北市(1,039例)。



指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為24例男性、17例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月11日至11月18日，死亡日期介於10月18日至11月18日，詳如新聞稿附件。





指揮中心說明，今日新增27例境外移入個案中，為14例男性、13例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自日本、馬來西亞、新加坡、韓國(各1例)，另23例感染國家調查中。入境日期介於今年10月21日至11月19日。



指揮中心統計，截至目前國內累計8,174,903例確診，分別為37,285例境外移入、8,137,564例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計13,991例COVID-19死亡病例，其中13,974例本土，另17例為境外移入。

【11/21台灣本土+11,888例／死亡+41例】境外移入「BA.2.75」占比翻倍 恐取代BA.5成主流病毒株

最新病毒基因定序結果出爐：新增102例Omicron亞型變異株確定病例，分別為81例本土個案及21例境外移入

醫療應變組副組長羅一鈞表示，上週基因定序結果顯示，本土個案仍是以BA.5為主，占上週所有已定序之81例約98.8%，也沒有驗出BQ.1、XBB等新興變異株；境外移入部分，BA.5占比已不到5成，值得關注的是，這三週以來BA.2.75占比從6%增加至28%，這一週更提升至43%，有機會取代BA.5成為境外移入的主流病毒株，不過所幸目前本土個案中尚未驗到BA.2.75。

羅一鈞解釋，BA.2.75為BA.2的衍生株，免疫逃脫的能力沒有XBB和BQ.1來的強，自7月在印度發現首例後，在周遭國家陸續都有發現一些個案，但都沒有取代BA.5成為東南亞的主病毒株，反而是XBB有逐漸超越的趨勢，尤其在新加坡和馬來西亞等地區。

至於上週國內新增102例Omicron亞型變異株確定病例中，分別為81例本土個案(80例BA.5、1例BA.2)及21例境外移入(10例BA.5、9例BA.2.75、1例XBB、1例BQ.1)。

截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：XBB為10例、BF.7為4例、BQ.1為7例、BA.5為1,236例、BA.4為104例、BA.2.75為77例、BA.2為1,028例；另累計本土確定病例XBB為1例、BF.7為1例、BQ.1為2例、BA.5為1,265例、BA.4為5例、BA.2為2,529例，尚無BA.2.75本土確定病例。



指揮中心指出，新增80例BA.5本土個案，占上週所有已定序之81例約98.8%，為41名男性、39名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部40例、中部8例、南部31例、東部1例，確診日介於今年10月10日至11月10日。



指揮中心表示，針對國內境外移入之21例BA.5、BA.2.75、XBB、BQ.1個案，為10例男性、11例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲，入境日介於今年9月19日至11月9日。其中檢出10例BA.5分別自日本(3例)，美國(2例)，中國、以色列、南韓、泰國(各1例)，另1例調查中；9例BA2.75個案分別自印尼(3例)，日本、泰國(各2例)，馬來西亞(1例)，另1例調查中；1例XBB個案自印尼移入；1例BQ.1個案自加拿大移入。



指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。