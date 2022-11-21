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台北市長選舉人數202萬人　較上屆減少逾13萬票

北市選委會指出，市長選舉部分，選舉人人數為202萬6769人，較上一屆市長選舉216萬4155人減少13萬7386人。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/21 15:03
示意照為台北捷運人潮 (台灣英文新聞檔案照片; 宇妍攝影) 

示意照為台北捷運人潮 (台灣英文新聞檔案照片; 宇妍攝影) 

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市選委會今天(21日) 公告台北市長選舉人人數共202萬6769人，較上屆選舉減少13萬7386人；18歲公民權修憲複決案投票權人人數為203萬1146人，其中最多人居住在大安區。

台北市選舉委員會今天公告，111年地方公職人員選舉人人數及18歲公民權修憲複決案投票權人人數。

選委會指出，市長選舉部分，選舉人人數為202萬6769人，較上一屆市長選舉216萬4155人減少13萬7386人，主因為人口流失。

里長選舉人人數則為200萬7018人。

憲法修正複決案部分，投票權人人數為203萬1146人，其中最多人居住在大安區、22萬3677人，內湖區也有22萬986人，接著依序為士林區、文山區、北投區、中山區、信義區、松山區、萬華區、中正區、大同區及南港區。

此次市議員選舉人人數為202萬853人，分別為

第1選區（北投、士林）41萬3790人；

第2選區（內湖、南港）31萬1073人；

第3選區（松山、信義）31萬9364人；

第4選區（中山、大同）27萬1792人；

第5選區（中正、萬華）26萬2278人；

第6選區（大安、文山）43萬492人；

第7選區（平地原住民）7178人；

第8選區（山地原住民）4886人。

(以上資料來源: 中央社）　
台北市
選舉人
人數
大安區
選委會

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