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經濟前景不明 上海富人出逃 現中古屋拋售潮

不知習近平下一步棋如何下，上海有錢人心想，此地不宜久留

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/21 14:14
（圖／Unsplash_Denys Nevozhai）

（圖／Unsplash_Denys Nevozhai）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）今年歷經了兩個月的COVID封城慘況後，上海光環不再，習近平10月坐穩第三任寶座，更令人憂心有關當局是否將祭出新一波針對富人的打壓手段，家有薄產者，於是開始脫產套現，找機會移居海外。

南華早報報導，根據中國方地產交易平台「網上房地產」，截至10月底，求售的二手屋共13萬5,400戶，較上個月同期增加7.8%，更比2021年底待售屋的數字增加三成。

眼看中國房市恐持續低迷，多數人不是計劃移民，就是想著要將資產移往海外。今年48歲的周姓上海人，就打算廉售市值逾1千萬人民幣（新台幣4,359萬元）的房產，舉家移民葡萄牙。

延伸閱讀：封城兩個月終盼到盡頭 上海還能馬照跑、舞照跳嗎？

習近平為了推動「共同繁榮」願景，可能會推行新政策，也令富裕人士乃至中產階級如坐針氈。一名屋主擔憂，北京當局恐不日便會施行房屋稅，他每年可能得繳出數千元人民幣的稅金。他表示，持有多戶者，至少都有意出售至少一戶，避免被課稅。

供應增多，也促使房價下跌。根據官方統計，10月上海中古屋價格較上月跌了0.4%，是2021年11月以來首次出現單月跌幅。仲介商透露，屋主不得不降價1成左右，吸引買主。目前上海市中心一間兩房的公寓，每平方公尺（0.3坪）約10萬人民幣。

不僅售價跌，租金也開始出現下行趨勢。由於看不到清零終點，封控欲走還留，許多旅居上海的外籍人士及高收入份子，選擇離開這座城市，部分房東為了吸引租客，甚至祭出房租8折的優惠。

不過，物業公司世邦魏理仕（CBRE）中國區的研究部主管謝晨，對上海房市前景仍表樂觀。他認為待清零政策放寬，可望為跌跌不休的房市築底，外資高層與商務人士終究會回流，二手屋買氣與租賃市場可望再現榮景。
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