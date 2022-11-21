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美國科羅拉多州同志夜店槍擊案　5死25傷7命危

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/21 15:13
美國科羅拉多州科羅拉多泉市的同志夜店Club Q於當地時間19日晚間發生死亡槍擊案，民眾自發前往悼念致意。（圖／美聯社）

美國科羅拉多州科羅拉多泉市的同志夜店Club Q於當地時間19日晚間發生死亡槍擊案，民眾自發前往悼念致意。（圖／美聯社）

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）美國科羅拉多州科羅拉多泉市的同志夜店Club Q於當地時間19日晚間發生槍擊案，造成至少5人死亡、25人受傷。同志身分的科州州長波利斯譴責該起暴力事件；美國總統拜登強調，須消除針對LGBTQI+族群施暴的不平等現象。

美聯社路透社報導，22歲的奧德瑞奇（Anderson Lee Aldrich）持AR-15自動步槍及一把手槍闖入科羅拉多泉市（Colorado Springs）知名LGBTQ夜店行兇，造成至少5人死亡、25人受傷。

當局表示，25名傷者中，至少七人情況危急；警方發言人表示，部分傷者是在逃跑時受傷，目前尚不清楚是否所有受害者都被槍殺。

警方於晚間11點57分接獲第一通報警電話，第一位警官於凌晨０點抵達，嫌犯被逮捕後，因傷送往醫院接受治療，當局正在調查此次攻擊是否出於仇恨。

泉市市長John Suthers向美聯社表示，事發當時，一名英勇的顧客奪過奧德瑞奇的手槍，並以該手槍擊打奧德瑞奇，在警方趕到時已將他制伏在地。Suthers表示，若無這位英雄挺身而出，後果不堪設想。

劫後餘生的瑟曼（Joshua Thurman）受訪表示，當日他與20多人在俱樂部跳舞，槍聲響起時他還以為是音樂，直到他聽到另一聲槍響。他與其他顧客躲進廁所，將門鎖上、關燈並趴在地上。他們能聽一切動靜，包括後來槍手被毆打。

對於事件的發生，瑟曼感到痛苦、害怕也困惑，「我們只是在享受自己，我們沒有出去傷害任何人。我們在我們的空間、我們的社區、我們的家，像其他人一樣享受自己的生活」。

Club Q在地經營已達21年，此前從未遭受威脅，該店在臉書上發布聲明，將該起事件描述為「仇恨攻擊」。檢調仍在釐清攻擊動機，以及是否該以仇恨犯罪起訴嫌犯。一名律師指出，槍手很可能面臨一級謀殺罪的指控；一名匿名官員指出，奧德瑞奇在調查過程中並不合作，也不願透露攻擊動機。

當局指出，奧德瑞奇之母曾指控兒子以自製炸彈及其他武器威脅自身，導致奧德瑞奇在2021年被逮捕。因不曾找到爆裂物，檢方並未提出任何指控。

該起攻擊事件讓人聯想到2016年一名槍手闖入佛羅里達州奧蘭多市（Orlando）的同志夜店Pulse，殺害高達49人後遭警方擊斃。

美國總統拜登發布聲明稿指出，進年來針對LGBTQ+仇恨暴力頻傳，特別是對有色人種跨性別女性的暴力行為。

拜登表示，本應是包容接受與慶祝的安全場所，絕不該變成恐怖和暴力之地，「我們必須消除針對LGBTQI+族群施暴的不平等現象，不能也不應該容忍仇恨」。

民主黨籍科州州長波利斯（Jared Polis），是美國史上首位先公開出櫃後當選的男同志州長。他指出這次槍擊事件令人「噁心」，也為受害、受傷者及其親友感到「心碎」，並表示「科羅拉多州與我們LGBTQI+以及受到此一悲劇影響的所有人站在一起」。
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