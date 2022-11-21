快訊！台灣「抗議天王」柯賜海陳屍公園車內　初判為病逝詳細原因待查

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導)有台灣話題製造機之稱的柯賜海，今（21）日被發現陳屍在前山公園籃球場旁車內，初判應為病逝，詳細死因待釐清。

最近更新 11/21 12:12

首次發稿 11/21 11:09

綜合媒體報導，「抗議天王」柯賜海於1956年出生，以買賣法拍屋致富，曾參與2014年花蓮縣縣長選舉，因牽涉多起官司過去常手持牌子寫上訴求並在突發重大新聞畫面中現身，由於妨礙新聞採訪入獄，更遭多數台灣主流媒體封殺，之後改在受訪人物背後舉牌抗議。

北市警消今天上午8時38分獲報，指北投區建國街的前山公園籃球場旁疑有男子陳屍車內，經派員到場查看發現他已肢體僵硬且明顯死亡，詳細死因待調查釐清。

柯賜海去年被發現住在陽明山上不到2坪的露營車內，用附近的公共澡堂洗澡，但他表示只是經常去泡湯治病。柯患有帕金森氏症還跌倒2次，胞姊前往關心本想強制送醫，但當時柯的血壓、脈搏都正常，因此並未將其送往醫院，沒想到今日發生憾事。

柯賜海2013年到司法院抗議「強制工作」違憲，不過之後因涉及的官司判刑定讞，後來入獄服刑外，也被送往台東的泰源技訓所強制工作。去年12月憲法法庭判決強制工作違憲、即日失效，但柯得知前遭強制工作者不得聲請非常上訴救濟，他表示去強制工作折蓮花身心受創，要聲請國賠。柯賜海曾激動地說，他生病活不久了，但一定要來跟大法官說，強制工作的規定違憲，台灣是民主社會不應有這種制度，希望大家一起救司法。