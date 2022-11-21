【11/26投票倒數計時】台灣民眾黨主席柯文哲　率黨員在台北、台中分別舉行造勢活動

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣民眾黨昨(20日) 晚在台中市舉行聯合造勢晚會，身兼黨主席的台北市長柯文哲在會中為黨籍候選人拉票及催票，盼能催出中間選民出來投票。

選前黃金週，台灣民眾黨20日在台中市北屯區民俗公園舉辦「民眾黨團結之夜．感恩音樂會」聯合造勢晚會，黨主席柯文哲（前中）現身會場，向支持者催票。（民眾黨提供）中央社

選前最後黃金週，民眾黨晚上在台中市北屯區民俗公園舉辦「民眾黨團結之夜．感恩音樂會」聯合造勢晚會，柯文哲昨天從早到晚在台中市陪同市議員候選人掃街拜票，晚上抵達會場時，民眾紛紛拿出手機要求合照或簽名。

柯文哲表示，2020年民眾黨在台中市的政黨支持率為12%，相信到了現在，支持率一定更高，如何將政黨票轉化成為候選人的實際票源，將會是影響選舉結果的重要因素。

柯文哲指出，懇請大家一定要幫民眾黨的候選人拉票、催票，台中市民不需要再困於藍綠兩黨之間，相信大家都希望台中能有更大改變，民眾黨會是大家很好的選擇，務必於26日出來投票，支持他們，送他們進到市議會。

民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻表示，很開心看到上千民眾站出來挺民眾黨，希望大家能在年底用選票送民眾黨提名的候選人們進到市議會。

郭達鴻也請11名市議員候選人上台自我介紹，強調距離投票不到1週，盼所有支持者一定要票投民眾黨。前往教召的南屯區市議員候選人洪鑫任也請弟弟與團隊一同出席造勢晚會，並錄製一段影片向大家問候。

選前超級星期天

台北造勢晚會

圖/柯文哲臉書

圖/民眾黨臉書

選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨(20) 日晚在信義區舉行大型造勢晚會，主辦單位估計逾5萬人次湧入，黃國昌和于美人都現身力挺，活動最後她因兒子書信支持而哽咽落淚。

黃珊珊晚間出席在信義區基隆路所舉辦的「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，包括競選政策總顧問李鴻源、前立委黃國昌（下圖)、台北市長柯文哲都到場力挺，多名北市公有市場會長也都齊穿雨鞋現身助講。

圖/柯文哲臉書

李鴻源表示，黃珊珊說若當選市長一定會致力做防災型都更，且認為對的事情一定要做，希望大家一起力挺送黃珊珊進台北市政府。

黃國昌表示，希望投票當天讓下一代看到大家做出正確選擇的台灣價值，守護台灣領土為論是非、講對錯和堅持公平正義，抗共保台其實早就是所有台灣人共同的DNA，絕不是讓少數權貴勾結不肖商人、謀取私利的遮羞布，人民要用選票告訴藍綠兩黨「人民才是城市、國家的主人」。

再過6天就要投票決定台北的未來，柯文哲說，黃珊珊長期擔任市議員和副市長期間，走遍北市也深深瞭解基層之苦，陪伴大家共同撐過防疫期間最危險的時刻，希望自己堅持8年的改革之路不停，黃珊珊是這個城市的最大公約數，呼籲讓黃珊珊當選、延續市政。

圖/柯文哲臉書

隨後在眾人簇擁和夾道歡迎下，黃珊珊(上圖) 登台表示，柯文哲已經改變台北的政治文化，自己要承先啟後、發揚光大，偉大市民不是藍、綠，而是自由的，這是藍綠兩黨無法理解和想像的，藍綠兩黨只想著政黨利益和操作意識形態，近期所操作的棄保也完全無效，呼籲大家一同唾棄惡質政治文化。

黃珊珊提到，疫情過後要面對更大的挑戰，不論是推動經濟、都更等都需要即戰力的市長，而非說空話者或政黨傀儡，若自己當選後，隔天就可以上工了，超越藍綠不是消滅藍綠，而是放下意識形態，以市民為優先，讓台北改變成真，讓藍綠對決成為歷史，用選票證明公平正義的存在。

圖/柯文哲臉書

壓軸登場的神秘嘉賓為藝人于美人(上圖)，她說，黃珊珊具即戰力且市長魂早就上身，未來4年才不會淹沒在藍綠的政治口水中，政黨輸贏不重要，市民輸贏才重要，語畢還不忘呼籲大家搶救民進黨台北市議員王世堅。

活動最後工作人員送上黃珊珊的兒子所做的積木玩具花和親筆信，內容說「希望媽媽好好休息，但參選是她想做的事，自己能做的就是好好照顧自己『不用擔心我、去做吧』」

黃珊珊當場哽咽落淚（如以下影片) ，她說，兒子今年20歲，自己這次參選也是要為年輕人而戰。並高呼選前之夜「1125市府廣場見！」

「偉大市民挺珊珊」造勢晚會長達2小時，主辦單位估計參與民眾達5萬人次。

【11/26投票倒數計時】台灣民眾黨主席柯文哲 率黨員在台北、台中分別舉行造勢晚會