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【沒有進展的進展】 埃及氣候峰會協議 設賠償基金、犧牲減碳目標

各國各有利益衝突，一項進展換來的是另一項妥協讓步，地球前景堪虞

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/21 10:28
氣候峰會在埃及（圖／美聯社）

氣候峰會在埃及（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）歷經了「延時加賽」，聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）峰會在激烈談判後，終於在20日達成協議，然而小國雖盼來了氣候基金，卻犧牲了控制1.5度增溫與減少溫室氣體排放的豪情壯志，實難稱成果豐碩。

綜合路透BBC報導，苦等30年，開發中國家終於等到了損失賠償基金，讓富國付出代價，助貧國對抗氣候災難。在過去，已開發國家始終不願簽下此類協議，深怕變成空白支票。峰會主辦國埃及因此稱之為歷史性的協議，但空有藍圖，究竟誰付錢？付給誰？怎麼付？諸多細節恐仍須敲定，恐得數年後始能運作。

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弱國或可勉強稱獲致勝利，已開發國家卻是失望不已。對地球乃至於人類存亡至關重要的減碳與均溫控制，皆未有突破，甚至走了回頭路。2025年碳中和？沒有。減少煤炭發電？沒有。逐步淘汰所有化石燃料發電？沒有。

去年蘇格蘭格拉斯哥氣候峰會COP26，著重在致力將增幅控制在攝氏1.5度內，否則暖化持續惡化只會帶來極端惡果。原本今年各國理應更新各自的氣候目標，200國中卻僅有少數國家做到，許多甚至意圖收回承諾。去年說好年年檢視更新氣候目標的條款，也恢復到巴黎氣候協議的五年一次。

此外，在排放大國的阻撓下，莫說淨零碳排，連減碳努力都使不上力。協議中指涉的「低碳能源」，更令部分國家寒毛直豎，深恐若干化石燃料將被視作綠色能源，如天然氣，而此種燃料實則同時增加二氧化碳與甲烷排放。

【沒有進展的進展】 埃及氣候峰會達協議 設賠償基金、犧牲減碳目標

【沒有進展的進展】 埃及氣候峰會協議 設賠償基金、犧牲減碳目標
埃及氣候峰會，掌上寫著「付錢」（圖／美聯社）

【沒有進展的進展】 埃及氣候峰會協議 設賠償基金、犧牲減碳目標
巴基斯坦洪災（圖／美聯社）
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