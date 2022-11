共和黨眾院領袖麥卡錫角逐議長 稱將設置中國問題特別委員會

(台灣英文新聞/李朝儀 綜合外電報導)美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫美東時間20日表示,若獲選為眾議院議長,將自委員會剃除個別爭議議員,追查拜登家族醜聞,並設立中國問題特別委員會。

共和黨在期中選舉中以些微優勢拿下眾議院控制權,麥卡錫在15日打敗打敗極右翼「自由黨團」(Freedom Caucus)眾議員畢格斯(Andy Biggs),成為眾議院共和黨領袖。然而,因紅潮未現,削弱麥卡錫勢力,若在明年1月3日的全院表決議長選舉中,共和黨極右翼跑票或畢格斯參選,都將影響麥卡錫的議長之路。

路透社報導,麥卡錫20日接受美國福斯新聞頻道(Fox News)專訪時,指責拜登對抗中國不力,若他獲選為眾議院議長,將設立中國問題特別委員會,阻止中國在美國境內設置非法的「海外警務服務中心」。

據人權組織「保護衛士」(Safeguard Defenders)在名為「中國跨國治安失控」的報告中指出,中國政府在5大洲、21國共建立了54個「海外警務服務中心」,其中多數位於歐洲,9個在西班牙、4個位於義大利以及2個落腳英國。

麥卡錫強調,中國是竊取智慧財產的第一大國,他矢言要阻止拜登政府放任中國對美國為所欲為的局面。

麥卡錫也提到,他將信守承諾把部分民主黨議員逐出眾議院的重要委員會,其中包括眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)、情報委員會成員史沃威爾(Eric Swalwell)及外交事務委員會成員歐瑪(Ilhan Omar)。

Last year, I promised that when I became Speaker, I would remove Rep. Ilhan Omar from the House Foreign Affairs Committee based on her repeated anti-semitic and anti-American remarks.



I'm keeping that promise. pic.twitter.com/04blBx3neD