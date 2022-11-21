共和黨眾院領袖麥卡錫角逐議長 稱將設置中國問題特別委員會

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫美東時間20日表示，若獲選為眾議院議長，將自委員會剃除個別爭議議員，追查拜登家族醜聞，並設立中國問題特別委員會。

共和黨在期中選舉中以些微優勢拿下眾議院控制權，麥卡錫在15日打敗打敗極右翼「自由黨團」（Freedom Caucus）眾議員畢格斯（Andy Biggs），成為眾議院共和黨領袖。然而，因紅潮未現，削弱麥卡錫勢力，若在明年1月3日的全院表決議長選舉中，共和黨極右翼跑票或畢格斯參選，都將影響麥卡錫的議長之路。

路透社報導，麥卡錫20日接受美國福斯新聞頻道（Fox News）專訪時，指責拜登對抗中國不力，若他獲選為眾議院議長，將設立中國問題特別委員會，阻止中國在美國境內設置非法的「海外警務服務中心」。

據人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）在名為「中國跨國治安失控」的報告中指出，中國政府在5大洲、21國共建立了54個「海外警務服務中心」，其中多數位於歐洲，9個在西班牙、4個位於義大利以及2個落腳英國。

麥卡錫強調，中國是竊取智慧財產的第一大國，他矢言要阻止拜登政府放任中國對美國為所欲為的局面。

麥卡錫也提到，他將信守承諾把部分民主黨議員逐出眾議院的重要委員會，其中包括眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）、情報委員會成員史沃威爾（Eric Swalwell）及外交事務委員會成員歐瑪（Ilhan Omar）。

Last year, I promised that when I became Speaker, I would remove Rep. Ilhan Omar from the House Foreign Affairs Committee based on her repeated anti-semitic and anti-American remarks.



I'm keeping that promise. pic.twitter.com/04blBx3neD — Kevin McCarthy (@GOPLeader) November 19, 2022

據福斯新聞指出，史沃威爾於2020年被媒體踢爆，與一名疑似中國女特工接觸。麥卡錫在訪問中強調，「我從一開始就表示，史沃威爾不能在公部門獲得安全許可」，不會允許史沃威爾加入情報委員會。然而據國會山莊報報導，史沃威爾經部分共和黨人審查後，並未被指控有任何不當行為。

麥卡錫之所以要剃除謝安達，起因於引發長達兩年的川普「通俄門」調查的「斯蒂爾檔案」（Steele Dossier）。麥卡錫認為，謝安達對該檔案的宣傳不真實，「他一次次地對美國公眾撒謊，我們也不會允許他留在情報委員會。」

歐瑪因其反以色列的立場和言論引發爭議，某些言論更面臨反猶太主義指控。對此麥卡錫表示，歐瑪將不被允許留在外交委員會。