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【2022世足】開踢囉！卡達開場不敵厄瓜多慘敗　成史上第一悲情主辦國

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/21 10:24
厄瓜多隊長瓦倫西亞億二次射門得分。（圖/Associated Press）

厄瓜多隊長瓦倫西亞億二次射門得分。（圖/Associated Press）

(台灣英文新聞/體育組 綜合報導)2022世界盃足球賽已於11月20日起開打，在卡達首都杜哈（Doha）登場，開幕首戰由地主國卡達對厄瓜多，沒想到卡達改寫歷史，成為第一個吞敗的悲情地主國。

綜合外媒報導，首次由卡達主辦的2022世足賽在開賽前就爭議不斷，其中「禁酒令」引起廣大討論，由影帝Morgan Freeman（摩根費里曼）加持的華麗開場後，比賽正式在Al Bayt Stadium開始，卡達對厄瓜多開賽僅第3分鐘就見厄瓜多隊長瓦倫西亞（Enner Valencia）球門前一記頭球破網，然而經影像輔助裁判技術（Video Assistant Referees，VAR）判定越位不算，卡達大鬆一口氣。

「高原殺手」厄瓜多攻勢不斷，第16分鐘取得12碼罰球機會，老將瓦倫西亞得分踢進第一球，最終以2:0擊敗地主卡達，讓場內超過6萬7千名卡達球迷傻眼，本來奪冠的美夢成羞辱的惡夢，更成為世足賽史上第一支在首戰慘敗的地主隊。

今年分組賽事亮點，德國和西班牙將於11月28日小組賽比賽第二輪上場，巴西首場將於11月25日對上塞爾維亞，16強將於12月3日開打。台灣轉播可於愛爾達體育台華視Hami、 Video運動ELTA.tv觀看。
世界盃足球賽
卡達
厄瓜多

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