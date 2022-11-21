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德台協會主席、副主席旋風訪台　稱德可協台抗中

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/21 09:45
德台協會主席Marcus Faber（右）及副主席Holger Becker（左）與外交部政務次長田中光（中）合影。（圖／<a href=...

德台協會主席Marcus Faber（右）及副主席Holger Becker（左）與外交部政務次長田中光（中）合影。（圖／ Deutsch-Taiwanische Gesellschaft推特）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）德台協會主席Marcus Faber及副主席Holger Becker於17日至18日旋風訪台，對於他們以具體行動及言論支持我國，外交部表達由衷感謝及誠摯歡迎。

外交部指出，Faber主席為德國國會自民黨國會議員，Becker副主席是德國國會社民黨國會議員，該二政黨屬德國聯合政府成員，他們訪台期間除接受外交部政務次長田中光款宴外，並拜會我國政府機構及智庫，以及與專家學者進行意見交。

外交部表示，此行他們除深刻瞭解台灣的安全政策與鄰近專制強權的威脅外，Faber主席並發文表示，由俄烏戰爭前的錯誤中，我們必須向其他民主國家學習；另認為德國或可協助台灣對抗中國的威脅；他也向德國媒體表示，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)與中國國家主席習近平具相似之處，必須對中國清楚表明，犯台將付出極高的經濟代價。

外交部強調，台灣與德國為理念相近國家，共享自由、民主、人權、法治等核心價值，近年來雙邊實質關係穩定發展，自上(10)月以來更展現德國國會對我國的強勁支持，接續派出國會友台小組及國會人權委員會等到我國訪問，顯示德國國會對台灣的支持堅若磐石。我國衷心期盼與德國在既有的良好基礎上，共同維護區域和平繁榮與永續發展。
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更新時間 : 2022-11-21 11:13 GMT+08:00

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