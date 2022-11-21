〈財經主筆室〉鼎泰豐、丹丹漢堡紛紛漲價　可能帶動年底另一波物價上揚

知名小籠包名店鼎泰豐宣布從11月22日開始漲價， 而南部知名連鎖速食業「丹丹漢堡」上周也宣布調漲價格， 兩家知名連鎖餐飲龍頭率先喊漲， 年底前可能又將帶動另一波的物價上漲潮，市場一片漲勢浪潮中， 讓外食族們真的備感壓力。

連鎖餐飲龍頭鼎泰豐上周宣布又要漲價了， 最主要是鼎泰豐去年才漲過價，小籠包去年是1顆漲1塊錢 ， 對比今年似乎又漲更兇，必點招牌小籠湯包5顆115元變成125 元，相當於每顆漲2塊錢，1顆要25元，而此次調漲的品項將多達 140樣，平均漲幅約4%。

南部知名的連鎖速食「丹丹漢堡」， 是南部很多人喜愛去的速食連鎖店，上周在臉書公告， 因基本工資和原物料等，各項營運費用持續上漲， 部分商品價格將調漲，像是早餐特惠餐和飲料漲3元，1、4、7、 9號套餐漲五塊錢，其中5號和10號，漲6元最多。

丹丹漢堡表示，是因應基本工資和原物料等營運費用上漲， 新價格在上周五(18日)起就已上路，定食餐平均調幅2.53% ，漲3到6元不等，但不光只是價格漲價，11月1日起員工薪資時 薪也已調高到178元。

丹丹漢堡在南部相當有名氣，許多丹丹漢堡的客人認為， 雖然他們宣布調漲，但覺得也沒有調很多，算是可以接受的。 只是對有些物價漲幅過高的產品將停售，未來扁食肉羹吃不到了， 咖哩豬排堡也要停售，民眾覺得相當可惜。

但是，鼎泰豐已經是連續兩年喊漲，自明天(22日)起一顆小籠包 要25塊，蝦仁蛋炒飯也從250元變成270元， 排骨蛋炒飯一口氣也漲了30元，吃一顆鼎泰豐小籠包，相當於能換 4顆水餃，讓不少民眾哭喊真的吃不消。

知名連鎖名店漲價的確讓有些人直喊吃不消， 但店家也有自己漲價的道理及因應方式， 生意受影響程度也許並不太大，但最怕這些連鎖名店的漲價動作， 引發的全面漲價效應。因為， 很多小型店家會有樣學樣的也開始全面漲價， 受影響的絕對是全體外食族們。

行政院今年9月才通過並公布明(2023)年基本工資調漲方案， 月薪擬從現行2萬5,250元調增至2萬6,400元，增加1, 150元，調幅為4.56%，時薪也將由168元調漲至176元 ，調增8元，調幅達4.76%。