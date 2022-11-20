3億用戶！「中國版IG」小紅書上市之路坎坷　市值大暴跌如何止血？

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)社群媒體小紅書有「中國版Instagram」、「中國版Pinterest」之稱，坐擁超過3億使用者，分類多元加上直播主的「閨密人設」吸引許多年輕用戶，雖然爭議不斷，但力求上市的小紅書現卻面臨市值大暴跌的窘境。

《金融時報》報導，「小紅書」風靡一時，擁有2億活躍用戶，市值一度衝到200億美元，朝著IPO之路邁進。未料，中國大力掃蕩及整頓民營企業，這家由阿里巴巴、騰訊支持的企業被迫擱置在美上市計畫。IPO受阻，使得「小紅書」難以支撐之前的高市值。

根據私募股權數據提供商 Altive 的數據，自今年年初以來，私募市場股權出售「小紅書」的隱含市值落到 100到160 億美元之間。一位知情人士更稱，「小紅書」的一位主要投資者上個月希望以 140 億美元的市值，拋售手中持股。

「小紅書」 4 月份解雇了將近一成的員工，約 200 名。

消息人士指，小紅書在去年滴滴出行引發網絡安全風波後，已擱置在美國上市的計劃。小紅書回應，目前沒有上市計劃，並指其用戶數目及收入都在健康增長，將繼續專注發展其社區，並加強未來的變現工作。

海豚智庫創始人李成東堤及，倘若小紅書不上市，將無法支持其高估值，並指該公司仍未找到好的商業模式，亦過度依賴廣告收入，「當公司削減營銷預算時，就會有問題。」