日本女星黑木瞳應邀擔任本屆台灣金馬影展頒獎嘉賓　記者會上親自示範踢踏舞

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）日本電影金像獎最佳女主角黑木瞳受邀來台講授金馬大師課程並擔任19日頒獎典禮嘉賓。黑木瞳18日表示，會把40多年來在演藝圈的技能分享給從業人員，非常開心台日能以電影互相交流。

昨天(19日) 剛結束的金馬獎頒獎典禮上，黑木瞳與影帝張震一起頒獎(上圖) ，她透露兩人有私交，私下也曾約出去小酌，期待兩人未來有機會合作。「我只知道私下的張震是什麼樣子，很想看到他會怎麼樣演戲。」黑木瞳也提到本屆影后入圍者張艾嘉，既是導演也是演員，期待有機會演出對方的作品，或是一起合作打造作品，「相信會是一件有趣的事」。

黑木瞳18日在記者會表示，當時收到金馬影展邀請，還不了解內容就馬上答應，就是希望台灣成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後第一個出國前往的地方。

日本影后黑木瞳（左）應邀來台參與金馬盛會，18日在台北出席記者會，更現場示範如何跳踢踏舞，指導活動主持人黃子佼（右）一起跳。中央社

黑木瞳過去曾學跳踢踏舞，記者會主持人黃子佼問到現在是否還有練習，黑木瞳大方在台上教學，也說跳踢踏舞能保持腿部線條與體態。黃子佼誇說「很久沒見過這麼隨和的日本巨星」，黑木瞳笑回「在日本也沒有人會如此大力稱讚我。」

黑木瞳年輕時曾參加寶塚歌劇團，1997年憑藉電影「失樂園」內的大膽演出引發話題，並獲得日本電影金像獎影后。她以百變演技縱橫日本影壇，此次來台將分享表演生涯累積的養分，剖析演員和導演不同角色的複雜心境。

黑木瞳透露，她在疫情前就曾多次私下來台旅遊，還會特別找一名醫生看診買中藥，「亞洲人都會比較相信東方的醫藥學」。她還提到這名醫生精通風水，有一名不孕症的朋友曾來台請教風水問題，經過調整後也順利懷孕。

黑木瞳縱橫日本演藝圈多年，被問到如何保持熱情？黑木瞳表示，長年做下去要有覺悟，因為日本人認為若能長久做一件事就是那個人的天職。「我還是不斷做出多種嘗試，確定這是不是我的天職，但我知道自己真的很喜歡這份工作。」

日本女星黑木瞳應邀擔任本屆台灣金馬獎頒獎嘉賓 記者會上親自示範踢踏舞