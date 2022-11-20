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【佼哥七言散文讚巨星】台灣藝人林青霞與黃子佼同框　時間彷彿為她停留!

香港大學於11月2日舉行第207屆學位頒授典禮，頒授名譽博士學位予楊振寧教授、林高演博士及林青霞。其中林青霞獲頒名譽社會科學博士學位，以表揚其在藝術文化的重大貢獻。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/20 17:32
(原圖: 黃子佼臉書; TN後製)

(原圖: 黃子佼臉書; TN後製)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 綽號佼哥的藝人黃子佼這個月很忙碌，15日台北地方法院舉行國民法官模擬法庭成果發表會暨逗陣繞法院活動，黃子佼跟首次亮相得國民法官吉祥物喬治、希多士，一同登台。

17日黃子佼在社群媒體則PO出他與巨星前輩林青霞的合照。令人訝異的是，歲月看起來完全為林青霞停止了。11月3日剛過68歲生日的林青霞，跟現年50歲的佼哥，兩人看起來沒有什麼前後輩的代溝。

【佼哥七言散文讚巨星】台灣藝人林青霞與黃子佼同框　時間彷彿為她停留! (圖片來源: 林青霞臉書)

【佼哥七言散文讚巨星】台灣藝人林青霞與黃子佼同框　時間彷彿為她停留!(林青霞在台北煮擔擔麵)

黃子佼還在PO文用七言散文的方式，簡要把林青霞的影劇生涯介紹了一番，更大大讚美了這位巨星。為了不破壞文章結構，接下來就請大家一起來看黃子佼的PO文:

黃子佼

巨星！

林女士青霞前輩
一九七二被挖掘
我也是那年出生

卡地亞一九八八
正式降臨台北市
我也是那年出道

緣分把我們湊齊
台北一零一店面
旗艦內裝的雅緻
氣勢不凡的開幕

從小就愛娛樂圈

二秦二林的時代
我還是懵懂無知
到了朱延平時期
我超愛那個時代
大堆頭的台灣片
她一直都很閃亮

香港拍警察故事
跟成龍飛天盾地
然後有滾滾紅塵
以及王家衛系列
從文藝到前衛片
甚至是武俠古裝
有什麼難得到她 (編按: 應指難得倒她)

近年還成為作家
最近出了第四本
提到之前家中火
她面對事件心態
看完文章好驚訝
巨星邏輯很大器

這陣子喜事頻傳
得到散文推薦獎
獲大學榮譽博士
但昨天到台北後
她跑去煮擔擔麵

金馬五十紅地毯
短暫親和的訪談
而十年前的故宮
她為卡地亞展覽
出席走上紅地毯
但我只主持晚宴
旁邊站的是小哥

終於到了這一天
遇見美麗的女神
她說：神愛世人
反應也太可愛了

開幕台上的互動
戰戰兢兢滿身汗
面對跨時代偶像
雖然她非常親切
事前交代很隨意
但身為演藝晚輩
真的要好好服務

而昨天記者提到
我買的韓國版本
有她的合輯唱片
很想抽空追個星
簽名做一個紀念
但我不太敢造次

結果今天的早上
她透過卡地亞說
簽黑膠沒有問題

後台我跟她順稿
感受強烈的氣場
東方不敗的氣勢
真的是名不虛傳

最後她自己提出
不是要簽唱片嗎
甚至還送我新書

怎麼這麼友善啦
而台上有求必應
後台不斷的鼓勵
主動拉我們合照
啊啊啊啊啊啊啊

真的太幸福了啦

謝謝您，青霞姐

(文章來源: 黃子佼臉書)

【佼哥七言散文讚巨星】台灣藝人林青霞與黃子佼同框　時間彷彿為她停留!香港大學於11月2日舉行第207屆學位頒授典禮，頒授名譽博士學位予楊振寧教授、林高演博士及林青霞女士。其中林青霞獲頒名譽社會科學博士學位，以表揚其在藝術文化的重大貢獻。 在二十餘年的影劇生涯中，林青霞拍攝了百部電影，獲獎無數，在文壇亦取得非凡成就，迄今出版過四本散文集。 (資料來源: 中國網路)

【佼哥七言散文讚巨星】台灣藝人林青霞與黃子佼同框　時間彷彿為她停留!

藝人林青霞（上圖左2）與張震（上圖右）17日在台北101出席卡地亞台北101旗艦店開幕剪綵。林青霞身穿紫紅色系禮服(下圖) ， 展現巨星優雅風采。中央社

【佼哥七言散文讚巨星】台灣藝人林青霞與黃子佼同框　時間彷彿為她停留!
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