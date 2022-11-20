台灣11/20新增16,236例新冠肺炎確診、43例死亡

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增16,236例COVID-19確定病例，分別為16,197例本土個案及39例境外移入；另確診個案中新增43例死亡。



指揮中心表示，今日新增之16,197例本土病例，為7,425例男性、8,763例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,624例)，高雄市(2,068例)，臺中市(1,924例)，桃園市(1,649例)，臺南市(1,564例)，臺北市(1,485例)，彰化縣(820例)，屏東縣(556例)，新竹縣(515例)，新竹市(466例)，雲林縣(433例)，苗栗縣(374例)，嘉義縣(292例)，南投縣(280例)，基隆市(243例)，宜蘭縣(231例)，花蓮縣(215例)，嘉義市(213例)，臺東縣(121例)，金門縣(74例)，澎湖縣(47例)，連江縣(3例)。



指揮中心指出，今日新增43例本土病例死亡個案，為25例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、41例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月4日至11月14日，死亡日期介於5月31日至11月17日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增39例境外移入個案中，為17例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本(3例)，新加坡(2例)，中國及德國(各1例)，另32例感染國家調查中。入境日期介於今年10月20日至11月18日。



指揮中心統計，截至目前國內累計19,905,557例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,739,831例排除)， 其中8,163,008例確診，分別為37,257例境外移入，8,125,697例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,950例COVID-19死亡病例，其中13,933例本土，個案居住縣市分布為新北市2,771例、臺北市1,542例、臺中市1,457例、高雄市1,355例、桃園市1,034例、臺南市1,031例、彰化縣859例、屏東縣550例、南投縣453例、雲林縣436例、苗栗縣378例、嘉義縣359例、基隆市302例、宜蘭縣301例、花蓮縣241例、嘉義市238例、新竹縣223例、臺東縣183例、新竹市151例、澎湖縣36例，金門縣33例；另17例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。