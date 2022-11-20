《白日青春》導演專訪！台灣金馬最佳新導演探香港移民複雜性　影帝和犬系男孩親子對話觀眾淚崩

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）黃秋生以電影《白日青春》首度勇奪金馬59影帝，馬來西亞導演劉國瑞更首度入圍就一舉抱回兩大獎，該片已於金馬影展進行亞洲首映，門票被搶光現場座無虛席，將於2023年4月台灣正式上映。

電影《白日青春》（The Sunny Side of the Street）由劉國瑞執導，黃秋生及巴基斯坦素人男孩林諾領銜主演，強勢入圍金馬6大獎項，於昨(19)日晚間頒獎，黃秋生一圓影帝夢，劉國瑞也是首度入圍就一次抱走最佳新導演獎、最佳原著劇本。

劉國瑞為定居香港的馬來西亞移民，此次執導的首部劇情長片圍繞在由黃秋生飾演的年長香港司機跟巴基斯坦難民間的感人故事，聚焦伊斯蘭教徒在香港遇到的宗教與生活困境，企圖翻轉難民有選擇權的刻板印象，也探討賺人熱淚的父子親情。

移民男孩渴望父愛的白日青春 開啟對話



黃秋生及林諾在片中有段真摯情感。(圖/采昌)

劉國瑞告訴台灣英文新聞，難民在香港的問題很獨特，除了有法律問題，每個人離開母國的原因，直到審核通過後抵達香港後遇到的問題都不同，有些甚至一等就是10年，每個家庭的需求也不同，例如有小孩的就會關心教育問題，有些成人則在乎工作問題等，該群體有屬於自己的複雜性。

劉國瑞說，自己認識的難民是透過拍攝紀錄片或做義工認識，也有為了寫這部劇本找非政府組織轉介認識的，難民在香港的處境是外在的問題，但他們會因為這些外在處境產生內在的精神壓力，很多時候是關於對未來的不安跟不確定，所以他把自己作為移民的感受投射到片中的家庭關係裡。

劉國瑞透露，自己身為第四代馬來西亞華人搬到香港後，幾乎和父親失去聯繫。尤其當時他還只是個少年，必須自己學習如何成為一個男人。這也讓他將自己的成長經驗融入到本片劇本當中，刻劃一個渴望父愛的孩子，以及一個掙扎該如何理解兒子的父親的故事，「這兩個角色刻劃了我的移民生活，而我視這部作品為我及父親之間的對話。」

專注角色的黃秋生：得獎當下像林青霞找他講話感覺「輕飄飄」



黃秋生以老司機一角勇奪金馬影帝。(圖/采昌)

香港性格男星黃秋生曾三度獲頒最佳男配角，此次是第三度角逐金馬影帝，成功圓夢的他上台領獎不忘帶著和「最佳新演員獎」擦肩的林諾上台，場面十分的溫馨，他說，「我等金馬男主角好多年，我終於得到了，我最想告訴我媽媽，但她已經不在了。」

頒獎典禮前夕，黃秋生在臉書上分享在機場巧遇林青霞的小插曲，「有位女士走向我，她戴着口罩，露出的眼睛顯示出她的高貴和修養。她來到我面前，然後很温柔地對我說： 『我是林青霞，我想跟你說，你演戲很好。不打擾了。』然後優雅地轉身遠去。 」黃秋生說得知得獎的當下，就像林青霞走過來讚美他一樣「輕飄飄」的感覺。

17位金馬評審難得的一面倒全數通過黃秋生得獎，因他在片中演活了一個脾氣暴躁的計程車司機，感人處卻能引人落淚，輕鬆演卻渾身是戲。對此，黃秋生表示要特別感謝化妝師，「幫我畫的老妝好像我媽死前的狀態。」

劉國瑞大讚金馬新科影帝是很專業的演員，黃秋生只專注在自己的角色，會和他以角色為出發點溝通，像是這角色應該會怎麼做並解釋為什麼，大多時候會處理對白跟走位，也有牽涉到比較大的像是場景跟鏡頭的調整，讓自己有另外一個思考的空間，但也不會踰矩去指導其他人。

犬系男孩演出壓抑難民兒童結局超驚喜



林諾首次試鏡就展現活潑的一面讓人印象深刻。(圖/采昌)

表現亮眼的林諾年僅10歲，當初劇組在香港南亞裔社區海選相中他，劉國瑞說，大部分小孩都會很怕生，但第一次試鏡時林諾就展現特別特質，雖然他的角色是內心壓抑的難民男童，但林諾完全不害羞還會鬥嘴。

劉國瑞透露，開拍前有做戲劇訓練，但其實林諾的演技有待加強，不過因為個人導戲的方式反而較看重演員的性格特質而非技巧，反讓林諾到現場能自由發揮，加上他好溝通反應快學得也快，對他最後能演到這程度感到很訝異！

巴基斯坦裔難民男孩「莫青春」（林諾飾演），本名「哈山」的他，一心想跟家人移民到加拿大，沒想到父親卻因為車禍意外死亡。而在70年代偷渡到香港、與兒子關係疏離的計程車司機「陳白日」（黃秋生飾演），意外協助涉入黑幫而展開偷渡逃亡的哈山。只是追捕哈山的警察，竟是白日的兒子；而白日幫助哈山的理由，也非哈山所能承受之重…。



預告。(影/YouTube)