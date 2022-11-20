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NASA阿提米斯登月計劃狀況良好 若成功「10年內月球將可常駐科學團隊」

阿提米斯計畫的核心，其實是測試一個可以讓人類在太空中持續作業的永續平台與輸送系統，因此最重要的一步將會是讓獵戶座太空船在抵達月球後，還能夠返回地球。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2022/11/20 15:16
(原圖: 中央社; TN 宇妍後製合成)

(原圖: 中央社; TN 宇妍後製合成)

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 美國國家航空暨太空總署（NASA）的阿提米斯一號無載人火箭登月計畫（Artemis I）雖然兩度因技術問題而取消發射，16日終於成功以巨型次世代火箭（SLS）載運獵戶座（Orion）無人太空船升空後，其負責人指出，人類將可以期待10年內上月球長期生活。

阿提米斯火箭高達100米，其載運的獵戶座太空船雖然沒有太空人在上面，仍另外設置了一個可以記錄飛行與降落對人體會產生什麼樣影響的假人，這將讓NASA可以評估太空飛行的可行性。

負責該計畫的Howard Hu指出，計畫是人類邁向太空歷史性的一刻，且不只是為了美國，而是為了全世界。如果計畫最終成功，下一步就會是使用載人火箭，最後則是在阿波羅計畫的50年後，再度將太空人送上月球。

阿提米斯計畫的核心，其實是測試一個可以讓人類在太空中持續作業的永續平台與輸送系統，因此最重要的一步將會是讓獵戶座太空船在抵達月球後，還能夠返回地球。

太空船將在12月11日抵達地球，之後會以每小時3.8萬公里的高速進入大氣層，其外殼將需要承受攝氏3000度的高溫，如果這些測試都能成功通過，NASA就可以開始將目光放在建立月球上人類居住地的遠大夢想上。

該計畫的一部分還包括在月球的南極區域尋找水的存在，因為如果有水，就有機會將這些水轉化為燃料，讓太空梭、火箭未來可以直接在月球補給燃料，前往更遙遠的太空深處，像是直接前往火星進行探索這類型的任務，將會化為可能。

Howard說，如果計劃被証實可行，可能10年內人類就可以在月球上建立用於科學研究的長期居住地，月球將會成為人類太空探索的新前哨。
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