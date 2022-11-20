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【民眾怒•台電苦】11/26假日維修強碰選舉投票　基隆百戶停電「取消」

➤台電表示，這是例行性變壓器吊檢停電工作，且完全不影響投開票作業，台電人員原擬假日維修，卻被外界不當連結，現在已全數取消。➤台電表示，沒有所謂大規模停電情事，呼籲勿以此刻意誤導大眾。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/20 11:10
投票日倒數計時, 各黨派紛出奇招。基隆許多地方19日懸掛起署名「正義人士」布條，內容提到「炒地尚未成功，國樑仍須努力」等。國民黨基隆市長候...

投票日倒數計時, 各黨派紛出奇招。基隆許多地方19日懸掛起署名「正義人士」布條，內容提到「炒地尚未成功，國樑仍須努力」等。國民黨基隆市長候...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）近日傳出基隆100多戶收到26日投票日停電通知單，台電表示，這是例行性變壓器吊檢停電工作，且完全不影響投開票作業，台電人員原擬假日維修，卻被外界不當連結，已全數取消。

【民眾怒•台電苦】11/26假日維修強碰選舉投票　基隆百戶停電「取消」

民進黨基隆市黨部近日在二信合作社旁的吉祥大樓懸掛巨型布條，上面寫著「二信員工不欠謝國樑，更不是謝家奴才」。中央社11月16日照片

外界流傳基隆百餘戶收到11月26日投票日停電通知單，台電19日深夜回應，原訂基隆投開票日當天是安排例行性變壓器吊檢停電工作，不但與投開票及計票作業無關，也完全不影響選務工作進行。

台電表示，原安排吊檢停電工作計有三案，影響戶數僅142戶且不包含投開票所，與投開票及計票作業無關，也沒有所謂大規模停電情事，呼籲請勿以此刻意誤導大眾。

台電指出，由於現值選舉期間，為避免民眾誤解，台電基隆區營業處已取消26日當天任何工作停電作業，並在選舉期間確保服務區供電正常，防止突發停電事故發生。

台電進一步說明，台電實施計畫性工作停電前都會通知，會將工作範圍、施工時間及工程概述，以停電通知單的形式，個別投遞至用戶個別信箱及張貼於公寓門口或遞交大樓管理員；若部分用戶因特殊需求反應，則將與用戶再協調工作停電時間，盡量降低對民眾生活的影響。

中央社19日報導，基隆市長候選人謝國樑指稱11月26日投票日，基隆將大規模停電。台電19日晚上發布新聞稿表達嚴正抗議，強調台電在全國性選舉或考試，都會依慣例加派人力，員工的辛勞不應被政治操作抹煞。

謝國樑19日在國民黨北北基桃晚會上表示，選舉日會有奧步出現，聽說基隆會有大規模停電。

台電晚間發布新聞稿表示，代表近3萬名員工表達嚴正抗議，台電是台灣的台電、是國家的台電，謝國樑的造謠行為，對台電每天在第一線努力工作確保穩定供電的員工來說，才是最大的污衊跟奧步。

為了因應這次大選，台電各區處出動平時輪值人力的兩倍，近期也陸續協助各地方縣市政府選舉委員會，加強檢查及維修各投開票所屋內自備線路設備，並備妥不斷電系統（UPS）與緊急發電機等設備，確保投開票期間供電穩定。

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