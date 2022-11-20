（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央氣象局指出，今天(20日)東北季風稍增強，東北部及東部有局部較大雨勢發生的機率；各地低溫約攝氏20至22度，中南部日夜溫差較大；空氣品質方面，高屏地區短時間可能達「紅色警示」等級。

氣象專家吳德榮表示，今明(20, 21日) 兩天北海岸、東半部及大台北東側易有雨，西半部仍為晴時多雲的天氣；23日至25日鋒面南下加上南方水氣，雨區擴大至中部以北，南部也有局部降雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明2天受微弱東北風影響，北海岸、東半部有局部雨，大台北東側也有局部短暫雨，西半部仍為晴時多雲的天氣。

吳德榮提醒，今明2天中南部清晨易有局部霧，南部空氣品質仍不佳；北台灣稍轉涼，其他地區氣溫無明顯變化。22日東北風減弱，白天為空檔，各地氣溫升，晚間開始水氣漸增、天氣漸轉變。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，23日起至25日鋒面南下併南方水氣，影響範圍大，並有較大雨勢，中部以北有局部雨，南部偶有局部降雨，但各地降雨的時空分布，歐、美模式模擬並不完全一致，有「不確定性」，應持續觀察。

吳德榮提到，預估投票日（26日）受東北季風影響，迎風面偶有雨、背風面晴，氣溫略升。

另外氣象局指出，今天(20日) 東北季風稍增強，迎風面水氣增加，降雨範圍擴大，東北部有短暫雨，花東及大台北地區有局部短暫雨，其中東北部及東部有局部較大雨勢發生的機率；桃園以南維持多雲到晴的天氣。

氣溫方面，北台灣稍轉涼，預測東北部及大台北高溫約24、25度，其他地方中午前後仍溫暖偏熱，高溫還是有27至31度，低溫變化不大，各地約20至22度，中南部日夜溫差較大。

中央社引述氣象局指出，馬祖、夜晚清晨的中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東北風至東北東風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧稍易上升。

北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏地區短時間可能達「紅色警示」等級。

氣象局:11/20北台灣稍涼•中南部易有局部霧 吳德榮: 預估11/26投票日氣溫略升