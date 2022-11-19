張忠謀APEC成果分享記者會：與習近平互動未觸及台海情勢 賀錦麗對晶片有高度興趣

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）2022 APEC經濟領袖會議由台灣領袖代表張忠謀出席，18、19日在曼谷舉辦，議程落幕後張忠謀舉行國際記者會，提到與中國領導人習近平的互動，他表示昨天上午確實有在休息室互相問好，他恭喜習近平20大成功，習近平也稱讚他氣色很好。

台積電創辦人張忠謀今（19日）晚間舉行APEC成果分享國際記者會，針對他這次第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議，分享兩天下來的與會成果，當媒體問到是否有和習近平表達對台海穩定的關切，張忠謀說：「沒有」。

記者會上，媒體詢問是否有跟習近平打招呼、或是在領袖會議時有過交流。張忠謀表示跟習主席的確有互動，昨天上午在休息室內曾互相問好，「我恭喜他20大成功」。

張忠謀說，他向習近平提及自己去年做過一次髖關節手術，習近平聽到後表示「現在氣色看起來很好」。針對雙方的互動氛圍，張忠謀強調兩人都是「很愉快、很客氣的」。

張忠謀也提到，這次會談見面的人比先前都還多，和一半以上的領袖代表都有交換意見。至於峰會期間各會員是否談及台海和平議題，張忠謀說，雖然大家並未特別提起此議題，但許多領袖都已認同維持區域安全穩定是首要任務，並為台灣在兩岸問題、貿易與半導體產業發聲。

談到跟美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的會面，張忠謀說賀錦麗「對晶片特別有興趣」，主動表示非常歡迎台積電在亞歷桑納州設廠，也重申美國助台的決心，同時台積電也請到了美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等台積大同盟（TSMC Grand Alliance）伙伴參加12月6日亞歷桑納州移機的開幕典禮。

此外，針對和日本首相岸田文雄的會面，張忠謀透露，岸田非常滿意台積電與日本的合作。對於自己6度代表台灣參加APEC，張忠謀表示不確定明年是否會再出席；而美國的國家利益若與台灣企業的利益產生衝突，張忠謀指出在國際上，「共同利益」是最重要的考量，若被違反了，處理方法則應該是由政府決定。