Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

張忠謀APEC成果分享記者會：與習近平互動未觸及台海情勢 賀錦麗對晶片有高度興趣

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/11/19 20:57
台灣領袖代表張忠謀於晚間舉行APEC成果分享國際記者會。（圖/中央社）

台灣領袖代表張忠謀於晚間舉行APEC成果分享國際記者會。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）2022 APEC經濟領袖會議由台灣領袖代表張忠謀出席，18、19日在曼谷舉辦，議程落幕後張忠謀舉行國際記者會，提到與中國領導人習近平的互動，他表示昨天上午確實有在休息室互相問好，他恭喜習近平20大成功，習近平也稱讚他氣色很好。

台積電創辦人張忠謀今（19日）晚間舉行APEC成果分享國際記者會，針對他這次第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議，分享兩天下來的與會成果，當媒體問到是否有和習近平表達對台海穩定的關切，張忠謀說：「沒有」。

記者會上，媒體詢問是否有跟習近平打招呼、或是在領袖會議時有過交流。張忠謀表示跟習主席的確有互動，昨天上午在休息室內曾互相問好，「我恭喜他20大成功」。

張忠謀說，他向習近平提及自己去年做過一次髖關節手術，習近平聽到後表示「現在氣色看起來很好」。針對雙方的互動氛圍，張忠謀強調兩人都是「很愉快、很客氣的」。

張忠謀也提到，這次會談見面的人比先前都還多，和一半以上的領袖代表都有交換意見。至於峰會期間各會員是否談及台海和平議題，張忠謀說，雖然大家並未特別提起此議題，但許多領袖都已認同維持區域安全穩定是首要任務，並為台灣在兩岸問題、貿易與半導體產業發聲。

談到跟美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的會面，張忠謀說賀錦麗「對晶片特別有興趣」，主動表示非常歡迎台積電在亞歷桑納州設廠，也重申美國助台的決心，同時台積電也請到了美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等台積大同盟（TSMC Grand Alliance）伙伴參加12月6日亞歷桑納州移機的開幕典禮。

此外，針對和日本首相岸田文雄的會面，張忠謀透露，岸田非常滿意台積電與日本的合作。對於自己6度代表台灣參加APEC，張忠謀表示不確定明年是否會再出席；而美國的國家利益若與台灣企業的利益產生衝突，張忠謀指出在國際上，「共同利益」是最重要的考量，若被違反了，處理方法則應該是由政府決定。
APEC經濟領袖會議
張忠謀
APEC
賀錦麗
習近平
台海情勢

相關新聞

APEC代表張忠謀會日相岸田文雄 促日挺台加入CPTPP、深化合作
APEC代表張忠謀會日相岸田文雄 促日挺台加入CPTPP、深化合作
2022/11/19 09:31
【兩岸APEC互動大不同】加拿大總理杜魯道疑遭習近平訓斥　與張忠謀雙手緊握親切問候
【兩岸APEC互動大不同】加拿大總理杜魯道疑遭習近平訓斥　與張忠謀雙手緊握親切問候
2022/11/18 21:26
才見習近平 澳洲總理暗指不支持台灣加入CPTPP 國內外譁然
才見習近平 澳洲總理暗指不支持台灣加入CPTPP 國內外譁然
2022/11/18 18:16
APEC領袖峰會泰國登場 台灣代表張忠謀肩負半導體外交重任
APEC領袖峰會泰國登場 台灣代表張忠謀肩負半導體外交重任
2022/11/18 14:59
岸習會提五點共識 岸田當面強調台海和平穩定重要性
岸習會提五點共識 岸田當面強調台海和平穩定重要性
2022/11/18 12:24

更新時間 : 2022-11-19 21:07 GMT+08:00

最受歡迎

【快訊】團團走了⋯今早癲癇復發麻醉中離開 陪伴台灣民眾14年歲月
【快訊】團團走了⋯今早癲癇復發麻醉中離開 陪伴台灣民眾14年歲月
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度
韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度
【更新】台灣LED廠「新世紀光電」聲請破產 11/16起全面歇業停工
【更新】台灣LED廠「新世紀光電」聲請破產 11/16起全面歇業停工
莫德納BA.5次世代疫苗今起開打　12歲以上民眾快手刀預約
莫德納BA.5次世代疫苗今起開打　12歲以上民眾快手刀預約
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【兩岸APEC互動大不同】加拿大總理杜魯道疑遭習近平訓斥　與張忠謀雙手緊握親切問候
【兩岸APEC互動大不同】加拿大總理杜魯道疑遭習近平訓斥　與張忠謀雙手緊握親切問候