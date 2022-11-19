太狂⋯「魔獸」首場比賽30萬人同時觀看 一度落後21分竟奇蹟逆轉勝網友全暴動

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）前NBA球星「魔獸」霍華德今（19日）在桃園雲豹主場對上新北中信特攻，隊伍一度落後21分引發大量網友看衰留言「魔獸應該想回美國了」不料下半場魔獸帶領全隊急起直追，直接追回分數並打入延長賽，最後以120比115擊敗特攻，比賽也吸引超過30萬人同時觀看，超精彩比賽讓網友直呼「真的太狂！」

霍華德（Dwight Howard）加盟桃園永豐雲豹後，首場主場比賽門票在售票日當天10分鐘賣光，國體大場館1.5萬個位子全坐滿，而今天的線上觀看次數一度來到25萬人，加上英文直播比賽就超過30萬人同時在觀看魔獸首場秀，這和T1一般例行賽平均6000到8000人的觀看次數相比，明顯暴增40幾倍之多，而霍華德今天的表現也沒有讓粉絲失望，神奇的逆轉勝加上延長賽讓所有觀眾陷入瘋狂。

霍華德在比賽開打後，首節先拿下助攻，成為來台打球第一個數據，之後在首節剩下1分32秒，面對曾文鼎的防守下，投進在台灣的第一球，拿下2分。他也持續用猛烈火力搧出各種火鍋，半場結束拿下11分、7籃板、5助攻和2阻攻，不過雲豹持續在落後狀態，也一直被聊天室的網友唱衰，不少人留言「魔獸應該想回美國了」。

然而，在下半場中霍華德帶領雲豹克服多達21分的落後，隊友羅振峰連續外線命中，以及另一名洋將戴維斯（Deyonta Davis）的配合，與特攻比分差一度縮小至10分左右，不過特攻隊本土球員阿巴西手感火燙，如同得分機器，上半場直接轟進33分，第三節也是持續得分。

霍華德在第四節初飆進個人在T1生涯的第一顆三分球，更上演灌籃秀，接著再持續砍進三分球，引發現場觀眾集體躁動，紛紛站起來歡呼，第四節末霍華德以一己之力率隊逼進延長賽，被網友笑稱是「1打9」，到了延長賽特攻先被吹兩次技術犯規，之後投籃不斷放槍，讓雲豹最後以120：115逆轉勝，讓線上觀看的網友直呼「這個劇本太扯了」、「這是演電影吧？」、「這場氣氛根本冠軍賽」、「太神了！」

比賽結束，霍華德共得38分25籃板9助攻，只差一個助攻就能直接在首場T1比賽中獲得大三元（指籃球比賽中球員的得分、籃板、助攻、抄截和封阻等個人攻守表現中有任何三項達到兩位數以上者），超狂數據也再度應證NBA球星的高水準。

賽後訪談中，霍華德得知現場1.5萬人全來看他比賽，直呼「謝謝台灣，我愛台灣。」不知是否因為剛下比賽太累，語氣帶有一些哽咽，更顯得霍華德對於首次在T1比賽就贏球以及台灣粉絲高度支持的感動。而桃園雲豹在上一個賽季的戰績排名是聯盟第5，僅贏過台南台鋼獵鷹，根本沾不上T1強隊的邊，如今迎來球星霍華德，他也說到希望帶領雲豹拿下本季冠軍。