美國加強制裁 尼加拉瓜益發向俄國靠攏

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）去年底與我國斷交的尼加拉瓜，因為現任總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）統治下的政府持續違反人權、侵犯自由的作為而受到美國總統拜登嚴正警告，表示若狀況持續，會將已有的制裁從奧蒂嘉本人延伸至該國的冶金產業。

在此之前，美國僅針對奧蒂嘉本人、其妻子副總統牟利羅（Rosario Murillo）及高層政治菁英圈、家屬等人進行制裁，不過這些措施收效甚微，並未動搖統治根基。除此之外，俄烏戰爭帶來的美俄關係惡化，也讓美國擔心，日益向政治對手俄國靠攏的奧蒂嘉政府，成為「後院」的一大不穩定因素。

事實上，由於2018年奧蒂嘉強推退休金改革造成了大規模反政府示威，社會秩序就一直處於不穩定當中。政府對抗議人士進行大規模的搜捕，加上不時傳出的反人道罰則，據聯合國難民署（UNHCR）指出，2018年後的數年內，已有超過20萬人潛逃出國。

其中大多數的難民逃往了鄰國哥斯大黎加，2018年以後，申請哥國政府庇護的人數甚至比1980年代中美內戰期間還要多，迫使哥國總統查維斯（Rodrigo Chaves）宣佈，將會採取措施來阻止更多的難民入境。

為了遏止國內的反政府浪潮，奧蒂嘉選擇進一步向其他極權國家靠攏，除在去年與中國復交並加深關係外，還在今年6月批准讓俄國軍隊入境「提供人道協助」，在俄烏戰爭引發的西方、俄國對立背景下，這個決定無疑加深了美國的危機感。

出身馬克思主義游擊隊桑定民族解放陣線（Sandinista）的奧蒂嘉，其實深諳美俄對立的氛圍，在1979年他就是靠著蘇聯與古巴的協助推翻美國扶植的德瓦伊萊（Anastasio Somoza Debayle）政府，並成功統治達28年。

冷戰落幕後，尼加拉瓜雖暫時免疫於全球強對抗，隨著奧蒂嘉在2006年再次出任總統並多次修憲以讓自己繼續連選連任，日益傳出的人權壓迫、壓縮新聞自由及警察暴力行為，讓尼國失去西方國家信任，因此開始向俄國靠攏，甚至建立了軍事合作關係。

然而，美國持續用譴責、制裁的方式孤立奧蒂嘉，似乎只會將他進一步推向其他極權對手，並沒辦法從根本解決問題。尼加拉瓜人民的苦難，似乎仍然沒有走到盡頭。