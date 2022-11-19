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APEC亞太經濟合作會議落幕 張忠謀美國副總統賀錦麗交談

By 財經組, 台灣英文新聞
2022/11/19 17:46
台灣領袖代表張忠謀（左）19日與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）（右）會晤，雙方親切交流互動並開心合影。（圖/APEC台灣代...

台灣領袖代表張忠謀（左）19日與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）（右）會晤，雙方親切交流互動並開心合影。（圖/APEC台灣代...

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）本年度APEC經濟領袖會議於今（19日）落幕，我國代表、台積電創辦人張忠謀今和美國副總統賀錦麗交談，他在本次會上也已和新加坡、日本、美國等3位領袖舉行雙邊會談，並與加拿大總理親切握手問候。

2022年亞太經濟合作會議（APEC）於18、19日在曼谷舉行，高齡91歲的張忠謀第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣參與會議，今天上午經舉濟領袖會議第二場閉門會議，張忠謀也在會場與新加坡總理李顯龍等晤談互動。

張忠謀昨（18日）上午參加領袖會議首場閉門會議，下午也與企業諮詢委員會（ABAC）代表對話，晚上覲見泰國國王伉儷，期間還和日本首相岸田文雄、新加坡總理李顯龍雙邊會談。今天上午則是出席領袖會議第二場閉門會議，晚間將召開國際記者會。

而本次APEC接近尾聲時，張忠謀會晤美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），雙方握手致意，也在看板前開心合影，互動交流相當親切。

不過在這次會議結束時，會場也迎來小插曲。由於澳大利亞總理艾班尼斯表示，澳洲很可能不會支持台灣推動加入CPTPP，會後台灣媒體記者圍上前，詢問是否友好習近平等問題，艾班尼斯不發一語，持續往前走，雙方人馬競逐超過2分鐘。

APEC亞太經濟合作會議落幕 張忠謀美國副總統賀錦麗交談

張忠謀（左）19日會晤賀錦麗（Kamala Harris）（右），雙方握手致意。（圖/APEC台灣代表團提供）
APEC
亞太經濟合作會議
張忠謀
賀錦麗
Kamala Harris

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更新時間 : 2022-11-19 18:05 GMT+08:00

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