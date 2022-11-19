南韓電影「犯罪都市3」才宣布結束拍攝　第四集馬不停蹄接著開拍

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓電影「犯罪都市2」於今年5月上映，主演馬東石日前就於IG透露，「犯罪都市3」已拍攝完畢，製作組也於18日宣布「犯罪都市4」已於當日開始進行拍攝。

在「犯罪都市」系列中的馬東石飾演著怪物刑警「馬錫道」，在電影中全力追捕並以俐落的身手打擊罪犯，讓觀眾們看了大快人心。電影結合了犯罪、動作、搞笑元素，受到許多觀眾喜愛，目前已播出的兩集皆獲得了票房佳績，「犯罪都市」第一集成了南韓電影史上限制級賣座電影第三名，第二集今年5月在新冠肺炎疫情的肆虐下，仍吸引了1269萬收看人次，馬東石先前也曾透露，犯罪都市系列在第一集劇本出來前，他就已想好8集左右的劇情。

根據報導，製作組已確定第四集將由馬東石、金武烈、李東輝、朴志煥、李凡秀、金珉載、李志勳、李主儐等出演。

「犯罪都市4」劇情講述為了抓捕南韓國內最大的非法網路賭博組織，活躍於廣搜隊的馬錫道將與網路搜查隊合作，展現出升級後的搜查能力。第四集中難纏的反派角色由「少年法庭」金武烈擔任，他在劇中飾演著線上賭博組織的行動隊長；而另一名反派角色則為「請回答1988」中的李東輝飾演一位IT天才，同時也是一名虛擬貨幣界的CEO；最近出演「月水金火木土」的李主儐也將加入第四集的拍攝，擔任網路搜查隊的一員。

在第一二集中不可或缺的一角，由朴志煥飾演常常幫助馬錫道破案的黑道老大「張夷帥」，也將繼續出演第四集，他又會如何協助破案，讓人期待。

另外，「犯罪都市4」的導演為許明行（音譯），曾負責「機不可失」、「失速列車」、「闇黑新世界」等電影的動作戲，而他從犯罪都市第一集時就開始為本片設計精彩刺激的動作戲，相信第四集也能為觀眾帶來更刺激的打鬥場面。