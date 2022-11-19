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美麗信花園酒店 【玉兔迎春˙好運倍增】春節圍爐饗宴

By 台灣英文新聞
2022/11/19 17:39
圖：美麗信花園酒店
圖：美麗信花園酒店

圖：美麗信花園酒店

圖：美麗信花園酒店

美麗信花園酒店一樓餐廳，歷時3個月的全新改裝工程，將於2023年農曆新年期間迎接嘉賓，邀請您與美麗信一同歡慶玉兔新年的到來！

美麗信一樓全新餐廳，除夕夜1月21日(六)及大年初二1月23(一)推出「玉兔迎春˙好運倍增」圓滿桌菜饗宴，10人的精緻「揚眉兔氣中式桌宴」每桌NT$22,000+10%，更針對小家庭推出5人桌宴，每桌只要NT$11,000+10%；12月31日前預訂並付清全額，享10人桌每桌只要NT$20,000+10%並贈送紅酒乙瓶。

琳瑯滿目的中式海陸豪華桌菜，共計12道：

「賀歲迎賓小五福(黃金泡菜/柚香蘿蔔/冰梅蕃茄/腰果丁香/金沙魚皮)」、「玉兔迎春錦繡盤(龍蝦沙拉/烏魚子/五味小管/口水雞/蔥香九孔)」、「福兔迎祥佛跳牆」、「宮廷咖哩海大蝦」、「御膳黃袍脆皮雙拼」、「紅蟳香蒸糯米糕」、「銀兔滿堂石柳球」、「三絲古法蒸海魚」、「金湯蟹肉燴時蔬」、「納福御品鮮雞湯」、「雪嬪妃點」及「迎春季節鮮果」；另有素食桌菜可供嘉賓選擇，歡迎嘉賓至美麗信歡饗主廚火力全開的中式春節饗宴。

除夕夜(1/21)規劃上、下半場次用餐時段，第一場為17：00～19：00、第二場次為19：40～21：40；大年初二(1/23)用餐時段規劃為午間12:00~14:00、晚間第一場17:00~19:00、第二場為19:40~21:40。就是要與嘉賓們一同歡慶新年，春節時分就到嶄新美麗信走春走出好運氣吧！

美麗信以美食佳餚為嘉賓愜意開運，為您帶上新春好福氣；在國際級觀光酒店的全新餐廳享用豐盛美味與貼心專業餐飲服務，是品味嘉賓與家人和樂團聚的最佳首選，歡迎即刻預約訂席。更多春節餐飲活動詳情及訂位請洽：﹙02﹚7702-5888。

更新時間 : 2022-11-19 18:04 GMT+08:00

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